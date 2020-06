Auf der Gunzwiler Chommlekreuzung kollidierte ein Sattelschlepper mit einem Auto Im Beromünsterer Ortsteil Gunzwil ist es zu einer Kollision zwischen einem Sattelschlepper und einem Auto gekommen. Da der Tank des Sattelschleppers beschädigt wurde, lief Kraftstoff aus. Bei den nötigen Abdichtungsarbeiten am Tank verletzte sich ein Feuerwehrmann.

Die Wegweiser fielen dem Unfall zum Opfer. Bild: PD

(se) Am Montagabend, kurz nach 7 Uhr, war ein Auto in Gunzwil auf der Gründistrasse von Waldi her Richtung Chommlekreuzung unterwegs und fuhr Richtung Beromünster. Das nachfolgende Auto folgte ihm über die Kreuzung, wurde dort aber von einem herannahenden Sattelschlepper überrascht, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Der Autofahrer bremste, woraufhin der Fahrer des Sattelschleppers nach rechts auswich und eine Vollbremsung machte.

Trotzdem prallte der Sattelschlepper mit dem Auto zusammen und kollidierte in der Folge frontal mit einem Pfosten und den dortigen Wegweisern. Glücklicherweise wurden die beiden Fahrer nicht verletzt.

Beim Unfall wurde aber der Tank des Sattelschleppers beschädigt, wodurch Kraftstoff auslief und in den Boden gelangte. Aus diesem Grund musste das Erdreich abgetragen und entsorgt werden.

Bei den Abdichtungsarbeiten am lecken Tank verletzte sich ein Angehöriger der Feuerwehr Michelsamt. Er musste mit einer Handverletzung ins Spital gebracht werden.