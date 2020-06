Auf fünf Waldparcours im Kanton Luzern die unterschiedlichsten Waldbewohner entdecken

Mit der Kampagne «Wald-Vielfalt» will das Bundesamt für Umwelt (Bafu) ein stärkeres Bewusstsein für die Biodiversität in Schweizer Wäldern schaffen. Im Kanton Luzern können auf Parcours in Hochdorf, Horw, Ruswil, Schüpfheim und Sursee die Waldbewohner gesucht werden.