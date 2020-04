Auffahrunfall in Kreisel in Zell – Luzerner Polizei sucht Zeugen Beim Sonnen-Kreisel in Zell kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand. Der Unfallhergang ist unklar. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.

(zfo) Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr fuhr ein Autolenker von Fischbach Richtung Zell. Vor dem Bahnübergang in Zell hielt er an der Haltelinie an, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Ein zweites Fahrzeug fuhr rechts auf dem Trottoir an der Haltelinie vorbei.

Als sich die Bahnschranke hob, fuhr der Lenker des Autos auf dem Trottoir vor und nahm dem anderen wartenden Auto den Vortritt. Als sich die beiden Fahrzeuge im nachfolgenden Kreisel befanden, kam es zu einer Auffahrkollision. Dabei entstand an einem Fahrzeug ein Schaden in der höhe von rund 3000 Franken, am zweiten Fahrzeug waren keine Schäden sichtbar. Verletzt wurde beim Aufprall niemand.

Der Unfallhergang ist unklar. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 041 248 81 17, zu melden.