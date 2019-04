Auffahrunfall zwischen Auto und Velofahrer – Polizei sucht Zeugen Am Mittwochnachmittag war es in Neuenkirch zu einem massiven Auffahrunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer gekommen. Der Velofahrer verletzte sich schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

(pd/elo)Die Autofahrerin fuhr am Mittwoch, 3. April, um 15:00 Uhr, die Luzernerstrasse in Richtung Emmenbrücke entlang. Auf Höhe der Raiffeisenbank, beim dortigen Fussgängerstreifen, musste die Lenkerin anhalten. Der Velofahrer, welcher in die gleiche Richtung unterwegs war, prallte darauf in ihr Autoheck.

Wie die Staatsanwaltschaft schon am Mittwoch mitteilte, verletzte sich der Velofahrer schwer und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Jetzt sucht die Luzerner Polizei Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter 041 248 81 17 zu melden.