Auffahrunfall zwischen drei Personenwagen in Zell – eine Person wurde verletzt

(lil) Am Montag fuhr eine Autofahrerin um etwa 18 Uhr auf der Luzernstrasse von Gettnau her Richtung Zell. Im Bereich der Einmündung Gass hielt sie ihr Auto an, um einmündenden Autos den Vortritt zu lassen. Der Autofahrer hinter ihr hielt sein Auto ebenfalls an.

Der Unfall passierte bei der Einmündung Gass. Luzerner Polizei

Die nachfolgende Lenkerin übersah die stehenden Fahrzeuge und prallte ungebremst gegen das Heck des stehenden Autos, schreibt die Luzerner Polizei. Dieses wurde durch den Aufprall in das vorderste Fahrzeug geschoben. Eine Autofahrerin verletzte sich gemäss Polizei beim Unfall. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Dieser Wagen krachte ungebremst in das Vorderfahrzeug rein. Luzerner Polizei

Zwei der drei Autos waren nicht mehr fahrbar und mussten laut Polizei abtransportiert werden. Wegen ausgelaufener Flüssigkeiten wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr Zell-Ufhusen-Fischbach gereinigt.