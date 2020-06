Aus dem Regierungsrat: Kurzmitteilungen aus Entlebuch, Littau, Greppen und Weggis Die Kantonsstrasse in Entlebuch sowie die Kantonsstrasse zwischen Greppen und Weggis sollen saniert werden. Für den Bau des neuen Bushubs in Littau wurde ein Sonderkredit beantragt.

Entlebuch: Regierung bewilligt Änderung der Kantonsstrasse

(elo) Die Kantonsstrasse in Entlebuch soll im Abschnitt Althus-Entlebuch geändert werden. Dies, weil sie nicht mehr den heutigen Anforderung entspreche, wie der Regierungsrat am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Vor allem für Fussgänger und Radfahrer seien die Verhältnisse ungenügend. Die Kantonsstrasse soll deshalb saniert werden. Die Bushaltestellen werden gemäss Behindertengleichstellungsgesetz neu gestalten und es wird ein Radweg geben. Für die Bauarbeiten wurde beim Kantonsrat ein Sonderkredit von 12,9 Millionen Franken beantragt.

Sonderkredit für neuen Bushub in Littau

Der Bahnhof Littau. Bild: Manuela Jans-Koch,

31. Januar 2020

Für den Bau eines neuen Bushubs in Littau wurde ein Sonderkredit von 3,51 Millionen Franken beantragt. Die Siedlungsentwicklung in Littau sowie eine geplante Angebotserweiterung und neue Linienführung im Busverkehr erfordern eine Neuorganisation des Bahnhofplatzes, schreibt der Regierungsrat. Mehr dazu.

Greppen und Weggis: Projekt zur Änderung der Kantonsstrasse bewilligt

Die Kantonsstrasse, welche die Gemeinden Weggis und Greppen verbindet, sei sanierungsbedürftig und entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen, schreibt der Regierungsrat. Über längere Strecken weise die Strasse ausserdem eine für heutige Verhältnisse ungenügende Breite auf. Die Strasse soll deshalb saniert, verbreitert und mit Veloweg und Trottoir versehen werden. Der Regierungsrat bewilligt ein entsprechendes Projekt. Der Kantonsrat soll dafür einen Sonderkredit von 14,7 Millionen bewilligen.