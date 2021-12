Aus den Gemeinden Fusion der Musikschulen in der Region Sempachersee, Sanierung Schulhaus Schwarzenberg: Das sind die Kurznews aus den Gemeinden Vom Kanton Luzern und seinen 82 Gemeinden, von Verbänden, Korporationen, Schulen und Privaten, erhält unsere Redaktion täglich zahlreiche Nachrichten. Einen Teil davon finden Sie in diesem Artikel.

Die Gemeindeversammlung hat am Freitag das Budget 2022 genehmigt. Es sieht ein Plus von 58 700 Franken und Bruttoinvestitionen von rund einer Million Franken vor. Der Steuerfuss bleibt bei 1,8 Einheiten. Zudem wurde eine Änderung der Gemeindeordnung genehmigt. Neu kommen Kredite ab einer Million Franken an die Urne. Dies betrifft etwa den Baukredit für das neue Schulhaus.

Die Gemeindeversammlung hat am Donnerstag einer Änderung der Gemeindeordnung grossmehrheitlich zugestimmt. Per 2022 entfallen die Begriffe «Sozialvorsteherin» und «Gemeindeammann» sowie die direkte Wahl in die Ressorts Soziales und Finanzen. Damit kann der Gemeinderat die Pensen der Ressorts flexibler aufteilen. Grund ist die Demission von Sozialvorsteher Joe Herzog (wir berichteten). Zugestimmt hat die Versammlung zudem dem Budget 2022.

Die Versammlung der Kirchgemeinde hat den Voranschlag 2022 gutgeheissen. Dieser sieht einen Ertragsüberschuss von 148'000 Franken und einen unveränderten Steuerfuss von 0,4 Einheiten vor. Zugestimmt wurde auch einem Sonderkredit von 150'000 Franken für die Erneuerung der Kirchentechnik in der Pfarrkirche St. Martin. Auch dem erneuerten Zusammenarbeitsvertrag mit den Kirchgemeinden des Pastoralraumes Unteres Entlebuch (RomoosBramboden, Doppleschwand, Hasle und Entlebuch) wurde gutgeheissen.

Hausarzt Stephan Ammermann hat die Kündigung für die Praxisräume eingereicht. Er werden noch bis Ende Dezember Patientinnen und Patienten empfangen und im Januar 2022 nur noch Notfälle behandeln, heisst es auf der Webseite der Gemeinde. Da die Auslastung der Arztpraxen in der Region aktuell sehr hoch sei, könne die Gemeinschaftspraxis in Entlebuch derzeit keine zusätzlichen Personen aufnehmen, heisst es weiter. Die Suche nach ärztlichem Fachpersonal laufe auf Hochtouren. Wer ärztliche Dienstleistungen benötige, könne sich bei der Seewagpraxis in Menznau melden. Die neu eröffnete Praxis habe aktuell freie Kapazitäten.

95 Stimmberechtigte haben an der Gemeindeversammlung das Budget 2022 grossmehrheitlich genehmigt. Dieses sieht eine Steuersenkung von 1.9 auf 1.85 Einheiten vor. Gutgeheissen wurde auch die Teilrevision der Ortsplanung Altwis. Damit hat sie Ja gesagt zur Rückzonung von zwei Grundstücken sowie zum Teilzonenplan Gewässerraum. Zu Letzterem führten die Teilnehmenden laut einer Mitteilung eine intensive Diskussion darüber, wie weit sinnvoll sei, in den von drei Einsprachen betroffenen Gebieten einen Gewässerraum festzustellen, solange das Gewässerbauprojekt Bossbach vor Gericht hängig ist. Die Versammlung stimmte einem Ordnungsantrag zu, die drei Einsprachen vorläufig zu sistieren.

Die drei Gemeinden Nottwil, Hildisrieden und Rain haben an ihren Gemeindeversammlungen dem Anschluss an die Musikschule Oberer Sempachersee zugestimmt. Wie es in einer Mitteilung heisst, umfasst die Musikschule neu – zusammen mit Neuenkirch, Sempach und Eich – sechs Gemeinden. Der Zusammenschluss wurde notwendig, weil der Kanton ab nächstem Schuljahr eine Mindestgrösse von 500 Fachbelegungen verlangt.

Gemeindeschreiber Lukas Liem verlässt die Gemeinde. Er hat die Stelle im Oktober 2020 angetreten, kann jedoch infolge einer schweren Erkrankung seit Ende Mai 2021 nicht mehr arbeiten. Nun haben der Gemeinderat und Lukas Liem in gegenseitiger Absprache entschieden, dass er nach seinem Heilungsprozess nicht mehr an den Arbeitsplatz zurückkehre. Der Gemeinderat bedauert dies in einer Mitteilung, da sich Liem in seinen ersten sieben Monaten gut eingearbeitet und von Beginn an engagiert habe. Es gehe nun aber darum, dass er die nötige Zeit erhalte, wieder vollständig gesund zu werden. Die Stelle wird ausgeschrieben.

Der Kanton beurteilt die revidierte Ortsplanung der Gemeinde Ruswil als «gut und grösstenteils recht- und zweckmässig», heisst es in einer Mitteilung. Somit könne nun der Abgleich der Stellungnahmen im Mitwirkungsbericht mit dem kantonalen Vorprüfungsbericht erfolgen. Dieser Abgleich, die Anpassung aller Dokumente, notwendige Rücksprachen mit den kantonalen Stellen und die Verabschiedung durch den Gemeinderat dauere voraussichtlich bis Ende Mai 2022. Die darauffolgende öffentliche Auflage mit Einsprachemöglichkeit könne voraussichtlich noch vor den Sommerferien stattfinden. Anschliessend würden allfällige Einsprachen behandelt. Die Stimmberechtigten können schätzungsweise im Frühjahr 2023 über die Ortsplanungsrevision befinden, heisst es weiter

e Gemeindeversammlung hat am Montag das Budget 2022 mit einem Aufwandüberschuss von rund 996 000 Franken und lnvestitionsausgaben von brutto 10,3 Millionen Franken sowie einem Steuerfuss von 2,15 Einheiten grossmehrheitlich genehmigt. Wie es in einer Mitteilung heisst, wurden auch der Zusammenschluss zur Musikschule Region Willisau sowie die Bauabrechnung über einen Sonderkredit von 800 000 Franken für die Sanierung des Mühlekanals einstimmig angenommen. Weiter wurde Jessica Felber-Berger in die Bildungskommission gewählt. An der Gemeindeversammlung haben 40 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen.

Der Gemeinderat plant, das Schulhaus Dorf zu sanieren. Erneuert werden muss die Gebäudehülle. Vorgesehen ist zudem der Bau einer Fotovoltaikanlage. Der Baustart einer ersten Etappe soll in den Sommerferien 2022 erfolgen, eine zweite Etappe ist für 2023 geplant. Wie der Gemeinderat im aktuellsten Gemeindeheft weiter schreibt, sind auch die Umbauarbeiten an der Mehrzweckhalle auf Kurs. Diese wird derzeit auf die aktuellen Brandschutz-Anforderungen erneuert. Die Halle soll im Herbst 2022 wieder ohne Einschränkungen genutzt werden können.

Taxito Seetal wird seit dem offiziellen Start im September immer häufiger benutzt. Wie es in einer Mitteilung heisst, waren es im November 84 Personen. Seit Juni 2021 haben total 201 Personen an einem der zehn Taxito-Standorte per SMS einen Mitfahrwunsch eingegeben. Über die Hälfte der Personen wurden innerhalb von 2 Minuten mitgenommen, weitere 22 Prozent innerhalb von 5 Minuten. Die stärkste Nachfrage bestehe ab dem Standort Mosen in Richtung Bahnhof Muri, da ab Mosen kein Bus in diese Richtung fahre. Die am häufigsten eingegebenen Zielorte seien Aesch, Altwis und Meisterschwanden.

Um während der Pandemie die lokalen Geschäfte zu unterstützen, hat die Vitznauer Bevölkerung im vergangenen Jahr Gutscheine für das Gewerbe und für Dienstleistungen erhalten. Der Gemeinderat zieht nun ein positives Fazit, wie er auf der Website schreibt. So wurde 73 Prozent der Gutscheine im Gesamtbetrag von knapp 74 000 Franken eingelöst. Insgesamt hatten die Stimmberechtigten Gutscheine im Gesamtwert von übe 101 000 Franken im Budget 2021 genehmigt. Wegen des Erfolgs soll die Aktion vor dem Wintergeschäft 2022 wiederholt werden. Ein entsprechender Betrag wurde bereits von der Gemeindeversammlung bewilligt.

Die Gemeindeversammlung hat am Montagabend den Sonderkredit von 1,52 Millionen Franken zu «Teilersatz Förderleitung Grundwasserpumpwerk Bergboden bis Stufenpumpwerk Strittenmatt» und «Neubau Ringleitung reduzierte Hochzone Berghof der Wasserversorgung Werthenstein» genehmigt. Auch den Sonderkredit «Teilersatz Wasserleitung Schwandenstrasse» von 600 000 Franken wurde angenommen. Weiter haben die 37 Anwesenden das Budget 2022 abgesegnet, die BDO AG als externe Revisionsstelle für das Jahr 2022 gewählt, die Sonderkreditabrechnung für den Ersatz und die Erweiterung der Hauptleitung Zihlenfeld-Bergboden angenommen und das Reglement über die Fonds der Einwohnergemeinde Werthenstein genehmigt.

Das Budget 2022 der Gemeinde Zell rechnet mit einem Aufwandüberschuss von rund 220 500 Franken bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 2,0 Einheiten. Das Minus könne durch das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden, heisst es in der Botschaft. Ausserdem sind Investitionsausgaben von rund zwei Millionen Franken geplant. Weiter wird auch über die Sonderkreditabrechnung für den An- und Umbau des Wohn- und Bewegungsortes Violino in der Höhe von 5,15 Millionen Franken abgestimmt sowie den Beitritt zur Musikschule Region Willisau. Die Gemeindeversammlung findet am 15. Dezember um 20 Uhr statt.