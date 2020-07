Swiss City Marathon, Windräder, Zugfahrplan: Das sind die Neuigkeiten aus den Luzerner Gemeinden Aus allen 82 Gemeinden des Kantons, von Verbänden, Korporationen, Schulen und Privaten, erhält unsere Redaktion täglich zahlreiche Nachrichten. Einen Teil davon finden Sie in diesem Artikel.

Nicole Winiker übernimmt die Leitung des Pflegezentrums Riedbach.



Das Pflegezentrum Riedbach hat eine neue Geschäftsführerin: Nicole Winkler. Die 38-jährige diplomierte Hôtelière-Restauratrice und Betriebsökonomin führte seit 2013 das Grand Hotel National in Luzern. Zudem ist sie laut Mitteilung des Pflegezentrums in Adligenswil bekannt, sie habe während rund 14 Jahren hier gelebt. Winkler übernimmt die Leitung von Ad-interim-Chef Fredy Frei nach einer Einarbeitungszeit auf den kommenden 1. Oktober.

An der Gemeindeversammlung vom vergangenen Dienstag hat die Gemeinde Alberswil die Rechnung 2019 einstimmig genehmigt. Diese schliesst mit einem Plus von rund 156000 Franken ab. Ebenfalls einstimmig gewählt wurden die Mitglieder der Bildungs- und der Einbürgerungskommission, wie die Gemeinde mitteilt.

110 Helferinnen und Helfer haben während der ausserordentlichen Covid-19-Situation unterschiedliche Einsätze wahrgenommen. Das Feedback sowohl von den Helfenden wie auch den hilfesuchenden Personen ist so positiv, dass die Nachbarschaftshilfe des Vereins «Äbike helft» weitergeführt wird. Zur Förderung und Koordinierung der Freiwilligenarbeit hat der Verein Alessandra Stutz in einem 20-Prozent-Pensum für ein halbes Jahr angestellt, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt.

Die wegen Corona verschobene Gemeindeversammlung vom Mai findet neu am 18. August statt. Das teilt der Gemeinderat mit. Dabei entscheiden die Stimmberechtigten über die Rechnung 2019, die externe Revisionsstelle, die Mitglieder der Bildungs- und der Controllingkommission sowie des Urnenbüros und über das Bauprojekt «Seepark – Wohnen im Alter».

Das Siegerprojekt für den Neubau auf dem Grundstück der ehemaligen Emmer Gemeindekanzlei an der Gerliswilstrasse steht fest: Das Beurteilungsgremium empfiehlt den Vorschlag von Buan Architekten aus Emmenbrücke einstimmig zur Weiterbearbeitung, wie die Gemeinde Emmen mitteilt. Fünf Architekturbüros hatten teilgenommen. Geplant sind zwei ineinandergreifende Gebäude mit bis zu sieben Etagen und Wohn- sowie Büroflächen.

Wegen der Coronapandemie mussten die Aufführungen der Operette in Entlebuch verschoben werden. Statt im Herbst 2020 finden die Aufführungen des Stücks «Der Vogelhändler» nun vom 9. Oktober 2021 bis zum 11. Dezember 2021 statt, wie die Theatergesellschaft Entlebuch mitteilt. Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Seit vergangener Woche finden auf der Kantonsstrasse K12 zwischen Buttisholz und Grosswangen Bauarbeiten statt. Diese dauern bis Ende September, wie die Gemeinde mitteilt. Während dieser Zeit wird der Verkehr einspurig geführt und mit Lichtsignalen geregelt. Im Abschnitt Abzweiger Under-Allmend und Dorfeingang ist die Strasse vom 28. Juli bis zum 1. August gänzlich gesperrt.

Am 27. August findet die Grosswanger Gemeindeversammlung statt. Dabei geht es um die Rechnung 2019, zwei Nachtragskredite, die Gemeindestrategie sowie die Beteiligungsstrategie.

Die Gemeinde Horw unterstützt den Swiss City Marathon Lucerne mit einem Betrag von 10000 Franken, wie sie mitteilt. Den Betrag habe man bereits vorzeitig budgetiert. Er werde nun ausbezahlt, obwohl der Marathon wegen des Coronavirus nicht stattfindet. Der Gemeinderat wolle damit einen Beitrag an die Fixkosten leisten.

Die FDP Hitzkirch hat zwei Kandidaten für die Gemeinderatswahlen nominiert, die wegen der Fusion mit Altwis erst am 27. September stattfinden. Die Liberalen schicken Hugo Beck (bisher) und Marcel Gavillet (neu) ins Rennen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zwei Windräder in der Biosphäre Entlebuch. Branko De Lang / BRANKO DE LANG

Am 29. November findet in Hitzkirch eine Urnenabstimmung über die Gemeindeinitiative gegen Windenergieanlagen auf dem Lindenberg statt. Das hat der Gemeinderat entschieden. Wegen der unklaren Situation bezüglich Corona sei unsicher, ob eine Gemeindeversammlung durchgeführt werden könne, heisst es in einer Mitteilung.

Der von Einwohnerräten immer wieder als kahl kritisierte Innenhof des Schappe Kulturquadrats ist belebt worden, wie die Stadt Kriens mitteilt. Entstanden seien Hochbeete, Sitzgelegenheiten und ein Kühlschrank des Projekts «Madame Frigo» gegen Lebensmittelverschwendung. Die Belebung des Platzes sei ein grosses Anliegen der Jugendanimation, die zusammen mit der Musikschule und der Galerie Kriens zu den Hauptnutzern des Areals zählt, gewesen.

Das Organisationskomitee der Kulinarischen Wanderung Kriens hat beschlossen, die für September geplante Jubiläumsausgabe des Anlasses wegen des Coronavirus auf Herbst 2021 zu verschieben. Das teilt die Stadt Kriens mit.

Luthern Bad hat einen neuen Selbstbedienungsladen: Wie der Verein Natürlich Luthertal mitteilt, können im Luther-Lädeli ab sofort Lebensmittel von lokalen Produzenten bezogen werden. Der Laden ist eine auf einer Holzkonstruktion errichteten Jurte.

Vom kommenden Samstag bis am 31. Juli ist der Bahnbetrieb auf der Strecke Olten–Luzern eingeschränkt. Züge fallen aus und werden durch Busse ersetzt. Grund dafür sind Bauarbeiten in Wauwil, wo Reisende künftig stufenfrei einsteigen können. Die SBB bittet laut einer Mitteilung Reisende, jeweils den Online-Fahrplan zu prüfen.

Anfang Februar brannte in der Sammelstelle Nottwil der Kartoncontainer. Wie die Gemeinde nun mitteilt, konnte der Täter «dank Videoaufnahmen von der Polizei» ermittelt werden. Der Brandstifter sei geständig und es laufe ein Strafverfahren, heisst es weiter.

Zwischen April und Mitte Mai ist am Ufer des Sempachersees beim Badeareal Gift versprüht worden. Dadurch sei es zu Schäden an der Uferbepflanzung gekommen, teilt die Gemeinde Nottwil mit. Sie weist darauf hin, dass die Bepflanzung entlang des Sees geschützt sei und die Beschädigung dessen bestraft werde. Die Gemeinde hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Am 25. August führt die Gemeinde Römerswil eine Informationsveranstaltung durch. Dabei geht es einerseits um die Rechnung 2019, über die das Volk am 27. September befindet. Der Gemeinderat informiert aber auch über die Gesamtrevision der Ortsplanung. Diese liegt zusätzlich ab dem 19. August für 30 Tage öffentlich auf, wie die Gemeinde mitteilt.

Die Controllingkommission, die Bildungskommission, die Bürgerrechtskommission sowie das Urnenbüro von Schötz sind in stiller Wahl gewählt worden. Damit findet der geplante Urnengang vom 9. August nicht statt, wie die Gemeinde mitteilt.

Die Bildungskommission der Stadt Sempach ist nach der Wahl vom Sonntag komplett. Ihr gehören Marco Estermann (Präsident, bisher), Lilian Balzereit (bisher) Dario Colangelo (bisher) und Lukas Kaufmann (neu) an. Hinzu kommen die für die Bildung zuständige Stadträtin – das war bisher Tanja Schnyder-Duss – sowie ein Mitglied aus Eich ohne Stimmrecht.

Der Gemeinderat von Wauwil plant, neue Tempo-30-Zonen im Dorf einzuführen. Namentlich im Gebiet Unterdorf–Bahnhof–Glasistrasse soll künftig Tempo 30 gelten, auf dem Glasi­weg Tempo 20. Weiter lässt der Gemeinderat prüfen, ob Tempo 30 auch auf einem kurzen Stück auf der Kantonsstrasse im Dorfkern möglich wäre, heisst es in einer Mitteilung.

Der Präsident der Baukommission der Gemeinde Wikon, Guido Hodel, hat nach 16 Jahren im Amt entschieden, das Amt aufzugeben. Er geht per Ende September. Sein Nachfolger wird das bisherige Kommissionsmitglied Silvan Schütz, wie die Gemeinde mitteilt. Zur Komplettierung der Behörde wird nun ein weiteres Mitglied gesucht, dass vom Gemeinderat am 8. September gewählt werden soll.

Am kommenden Montag starten im Gebiet Chäppelimatt die Deckbelagsarbeiten auf der Kantonsstrasse K40. Die Arbeiten sollen bis zum 17. Juli dauern, wie der Kanton mitteilt. Während der Bauarbeiten wird der Verkehr einspurig geführt und mit einer Lichtsignalanlage geregelt.

Ab heute Mittwoch bis zum 24. Juli finden auf der Kantonsstrasse K42 in Zell Deckbelagsarbeiten statt. Betroffen ist der Abschnitt Gemeindehaus bis Grastrocknungsanlage, wie der Kanton mitteilt. Es ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Vom 10. bis 12. Juli ist der Abschnitt komplett gesperrt.