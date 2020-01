Wie aus einem Flirt in einem Luzerner Club ein Albtraum wurde Wann ist ein Nein ein Nein? Diese Frage verhandelte das Luzerner Kriminalgericht.

Der Tanzabend in einem Luzerner Club endete dramatisch für die damals 36-Jährige: Sie spricht von Vergewaltigung, der beschuldigte Rumäne von einvernehmlichem Sex. Am Dienstag fand die Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht statt.

Gefordert werden drei Jahre Haft, davon ein Jahr unbedingt. Der Rest bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren. Dazu kommt ein Landesverweis von zehn Jahren. Der Pflichtverteidiger fordert Freispruch in allen Punkten und den Verzicht auf den Landesverweis.

Beschuldigter meidet die Schweiz

Anhand der DNA-Spuren konnte der Beschuldigte identifiziert und Anfang Dezember 2017 am Bahnhof in Basel verhaftet werden. Vom persönlichen Erscheinen vor Gericht war er dispensiert. Er hätte mit einer erneuten Verhaftung rechnen müssen, da er nach der 108-tägigen Untersuchungshaft nach Rumänien ausgeschafft wurde.

Dem heute 22-Jährigen wird vorgeworfen Anfang September 2017 eine damals betrunkene Frau sexuell genötigt und mehrmals vergewaltigt zu haben. Er verliess zusammen mit der Frau das Lokal über eine Sicherheitstüre in ein Treppenhaus. Dort packte er die Frau und hielt sie mit der Hand am Hals fest. Er penetrierte die am Boden liegende Frau mehrmals sowohl vaginal wie anal, und nötigte sie ihn oral zu befriedigen. So der Tatverlauf laut Anklageschrift.

Die Frau hatte keine Chance

Das Opfer, das als Auskunftsperson anwesend war, bestätigte den Ablauf. Sie schilderte, wie sie sich zur Wehr setzte, indem sie mit den Händen versuchte ihn wegzudrücken, wie sie «Stop», «Halt» und «No» schrie und drohte die Polizei anzurufen. Sie sagt auch, dass sie an jenem Abend zu viel getrunken hatte und dass sie deswegen keine lückenlose Erinnerung hätte. Im Treppenhaus habe sie aber klar gesagt, dass sie das nicht will, doch er sei stärker gewesen als sie. Die 44 Kilo schwere Frau hatte 1,37 Promille im Blut und keine Chance.

In der Version des Beschuldigten klingt es anders: Alles sei von ihr ausgegangen. Sie hätten das Lokal gemeinsam verlassen, um Sex zu haben. Sie habe ihn angemacht und er hätte nicht widerstehen können. Die Frau verneint: «Ich gehe doch nicht mit einem wildfremden Mann mit, um Sex zu haben.» Als er von ihr abliess, habe sie ihre Kollegin angerufen und sich mit ihr vor dem Club getroffen. Dort sagte sie, dass sie soeben vergewaltigt worden sei.

Sie gingen zur Polizei und später in die Frauenklinik. Vor den Plädoyers verliess die Frau den Gerichtssaal. Den Anfang macht der Staatsanwalt. Er misst den Aussagen der Frau hohe Glaubwürdigkeit zu, nicht so denen des Beschuldigten. Seine Versionen seien Schutzbehauptungen. «Er hatte keinen Grund am Widerstand zu zweifeln. Es war ihm egal, er nahm sich was er wollte», so der Staatsanwalt und bleibt beim Strafmass.

Neun von Zehn machen keine Anzeige

Die Anwältin der Frau kritisiert: «Flirten ist kein Einverständnis für eine Vergewaltigung. Es erstaunt nicht, dass neun von zehn vergewaltigten Frauen keine Anzeige machen, um sich eine Verhandlung zu ersparen.» Es sei nicht von Relevanz, was im Club vorher geschah, sondern was im Hausgang passierte und das sei klar eine brutale Vergewaltigung.

Für den Pflichtverteidiger sind die Verletzungen kein eindeutiges Indiz für unfreiwilligen Sex. Und die Aussagen des Opfers nicht glaubwürdiger als die des Beschuldigten. Er plädiert im Sinn von «Im Zweifel für den Angeklagten» auf Freispruch. Das Urteil wird den Parteien schriftlich zugestellt.