Ausländerrecht Fokus auf offenen Vollzug – Kanton Luzern verlegt Ausschaffungsplätze vom Wauwilermoos nach Zürich Der Kanton Luzern hebt die 14 Ausschaffungsplätze im Gefängnis Wauwilermoos Ende Jahr auf. Das gibt mehr Raum für den offenen Vollzug. Die Ausschaffungshäftlinge kommen im Flughafengefängnis unter, was den Kanton Luzern 135'000 Franken pro Jahr kostet.

Freiluftbereich des Flughafengefängnisses in Kloten: Ab nächstem Jahr werden hier auch Luzerner Ausschaffungshäftlinge untergebracht. Christian Beutler/Keystone (14. Januar 2016)

Sie müssen raus und werden dafür zwischenzeitlich eingesperrt: Ausländer mit einem Landesverweis, welche die Schweiz nicht freiwillig verlassen wollen. Für sie stehen in der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos in Egolzwil 14 Plätze in einem abgetrennten Bereich bereit. Aber nur noch bis Ende Jahr. Die Plätze werden aufgehoben, wie das kantonale Justiz- und Sicherheitsdepartement am Dienstag mitteilte. Ab 2022 werden die Luzerner Ausschaffungshäftlinge im Flughafengefängnis in Kloten untergebracht. Mit dem Kanton Zürich hat der Luzerner Regierungsrat eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

Grund für die Verlegung ist die geplante Sanierung und Erweiterung des Gefängnisses Wauwilermoos, wie Stefan Weiss, Leiter der Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug, auf Anfrage sagt. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass voraussichtlich 2027 erste Bauarbeiten starten können. «Ziel ist es, künftig nur noch eine Vollzugsform – jene des offenen Vollzugs – im Wauwilermoos anzubieten und sich auf dieses Regime zu fokussieren.» Die Haftplätze werden nach der Schliessung des Ausschaffungsgefängnisses von 61 auf 68 erhöht. Angestrebt wird laut Weiss auch eine Professionalisierung im Strafvollzug. Diese sei das Ziel der Zentralschweizer Polizeidirektorinnen- und -direktorenkonferenz, weshalb die Nachbarkantone bald nachziehen würden. Neben Luzern verfügen auch Zug (12 Ausschaffungsplätze), Schwyz (8 Plätze) und Nidwalden (4 Plätze) über entsprechende Kapazitäten.

Hohe Nachfrage nach Plätzen im offenen Vollzug

Im Wauwilermoos werden die 14 Plätze der Ausschaffungshaft in 7 Plätze für den offenen Vollzug umgewidmet. Gleichzeitig wird in drei Pavillons die Doppelbelegung aufgehoben, was die Zahl der Plätze um drei reduziert, womit insgesamt 4 Plätze mehr für den offenen Vollzug zur Verfügung stehen. «Da wir eine hohe Nachfrage haben, gehen wir davon aus, dass wir diese Plätze problemlos besetzen können», so Weiss. Anders sieht die Auslastung bei den Ausschaffungsplätzen aus. Dieses Jahr wurden sie von durchschnittlich 7 Personen belegt, letztes Jahr von über 8 Personen. Generell beobachtet das Strafvollzugskonkordat Nordwest- und Innerschweiz über die letzten Jahre eine Abnahme der Ausschaffungshäftlinge. Dem Konkordat gehören neben den Zentralschweizer Kantonen auch Bern, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Aargau an. 2012 wurden 184 Ausschaffungshäftlinge gezählt, 2017 noch 106.

Insassenbestand nach Haftarten In der Nordwest- und Innerschweiz im Jahr 2020 0 500 1000 1500 2000 Total Straf-/Masnahmenvollzug U-Haft Ausschaffungshaft Übrige

Die von Stefan Weiss angesprochene Professionalisierung gibt es auch beim Flughafengefängnis in Kloten. Noch besteht dieses aus zwei Teilen: Für die Ausschaffungshaft sind 106 Plätze reserviert, für den «regulären» Strafvollzug 96 Haftplätze. Ab nächstem Jahr werden die Strafvollzugsplätze auf andere Gefängnisse verteilt – das Flughafengefängnis wird zum «Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft» mit 202 Plätzen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die zwei Gebäude durch ein neues Zentrum ersetzt werden.

Dem Kanton Luzern entstehen durch die Verlegung nach Zürich jährliche Mehrkosten von rund 135'000 Franken. Dass für die Luzerner Häftlinge dereinst in Zürich kein Platz sein wird, sei unwahrscheinlich. Luzern habe auch Zugriff auf diejenigen Plätze, die von den anderen Zentralschweizer Kantonen reserviert werden. «Mit der Pool-Lösung stehen insgesamt 20 Plätze zur Verfügung.» Gerade noch rechtzeitig rufen übrigens Juso, Asylnetz und weitere Organisationen zur Demonstration gegen Ausschaffungen auf. Gemäss einer Mitteilung ist die Kundgebung am kommenden Samstag. Zugfahrt nach Wauwil inklusive.