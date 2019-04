Spiel und Spass in den Sommerferien: Ausschreibung der Sportlager in Tenero und Hospental Kinder und Jugendliche aus dem Kanton Luzern haben während den Sommerferien wieder die Möglichkeit, unter besten Bedingungen Sport zu treiben. Die kantonale Sportförderung führt zwei polysportive Lager sowie ein Bergsteigerlager durch.

Kinder- und Jugendliche können im Tenerolager unterschiedliche Sportarten entdecken. (Bild: PD)

(pd/zim) Die Tenerolager haben eine lange Tradition und sind bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt, wie die die Dienststelle Gesundheit und Sport des Kanton Luzern am Montag mitteilte. Und so führt die Sportförderung des Kantons auch dieses Jahr in den Sommerferien im nationalen Jugendsportzentrum Tenero zwei polysportive Lagerwochen durch.

Tenero-Camp 1 : Sonntag, 7. Juli bis Samstag, 13. Juli.

: Sonntag, 7. Juli bis Samstag, 13. Juli. Tenero-Camp 2: Sonntag, 4. August bis Samstag, 10. August.

Auch Bike/BMX-Kurse werden im Tenerolager angeboten. (Bild: PD)

Die Lager richten sich an Kinder und Jugendliche aus dem Kanton Luzern mit den Jahrgängen 2000 bis 2006. Erfahrene J+S-Leiter bieten Kurse in Bike/BMX, Teamsport, Tennis, Beachvolleyball, Surfen, Trampolin, Kanu und Tanzen an. Neben den Unterrichtseinheiten im gewählten Basisfach haben die Lagerteilnehmerinnen und -teilnehmer laut Mitteilung die Möglichkeit, neue Sportarten zu entdecken.

Interessierte können sich ab Mittwoch, 10. April 2019 ab 13 Uhr online anmelden unter folgendem Link.

Bergsteigerlager im Kanton Uri

Interessierte Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 1999 bis 2009 können am Bergsteigerlager vom 14. bis 20. Juli in Hospental teilnehmen. Das Lager wird vom SAC Pilatus im Auftrag der kantonalen Sportförderung organisiert und steht unter der Leitung von erfahrenen J+S-Leitern und Bergführern. Die Lagerteilnehmerinnen und -teilnehmer verbringen gemeinsam eine Woche in den Bergen, klettern, überqueren Gletscher, steigen auf Gipfel und geniessen die Natur und das Lagerleben.

Anmeldungen werden ab sofort angenommen unter folgendem Link.