Ausschreitungen nach FCL Match: St. Galler-Fans bewerfen Polizisten am Bahnhof Luzern mit Steinen Nach dem Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen am Sonntagnachmittag kam es zu Ausschreitungen. Am Bahnhof Luzern haben St. Galler Fans Polizisten mit Steinen beworfen. Verletzt wurde niemand.

(elo) Die Luzerner Polizei stand vor und während dem Spiel des FCL gegen den FC St. Gallen in der Swissporarena im Einsatz. Wie die Luzerner Polizei am Sonntag mitteilt, wurden schon während dem Spiel in beiden Fanlagern Pyrofackeln gezündet. Nach dem Spiel haben St. Gallen-Fans versucht, am Bahnhof Luzern Züge zu besprayen. Zudem haben sie Steine gegen Polizisten geschleudert.

Verletzt wurde niemand. Um die Fans in den Extrazug zu drängen, setzten die Sicherheitskräfte Gummischrot ein.