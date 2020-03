«Aussergewöhnlicher Todesfall»: Grosses Polizeiaufgebot bei der «alten Jugi» in der Stadt Luzern An der Sedelstrasse in der Stadt Luzern ist ein Verbrechen geschehen. Seit den frühen Morgenstunden ist die Polizei vor Ort.

Mehrere Anwohner an der Sedelstrasse in der Stadt Luzern sind heute in den frühen Morgenstunden durch ein Grossaufgebot der Luzerner Polizei aus dem Schlaf aufgeschreckt. Mehrere Kastenwagen, Zivil- und Polizeiautos fuhren an die Sedelstrasse, zur alten Jugendherberge.

«Es war etwa um 2 Uhr. Dann wurde eine fast zwei Meter hohe Sichtsperre aufgebaut und ein kleineres weisses Zelt aufgebaut», berichtet eine Anwohnerin. Auch seien Polizisten mit einem Hund vor Ort gewesen und es hätten sich vier bis fünf in weisse Overalls gekleidete Personen auf dem abgesperrten Gebiet aufgehalten. Die Polizei und die Spurensicherung sind immer noch am Tatort.

Auf Anfrage bei der Luzerner Polizei bestätigt Mediensprecher Urs Wigger: «Es handelt sich um einen aussergewöhnlichen Todesfall.»

