In Australien ist es die Nachricht des Tages: Die kleine Cleo Smith, die seit Mitte Oktober verschwunden war, lebt und ist unversehrt. Nach zweieinhalb Wochen ist die Vierjährige, die zuvor von einem Campingplatz verschwunden war, wohlbehalten in einem Haus entdeckt worden. Ein 36-Jähriger ist Polizeiangaben zufolge in Gewahrsam und wird befragt.