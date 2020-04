Ausweichmanöver wegen Spurwechsel auf der A2 führt zu Kollision zweier Autos Auf der Autobahn A2 in Luzern ist es zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Grund war ein Ausweichmanöver eines Autos. Der Lenker dieses Fahrzeugs fuhr ohne anzuhalten weiter.

(zim) Am Donnerstag fuhren zwei Autofahrer kurz vor 16.45 Uhr auf der Autobahn A2 in Luzern Richtung Norden. Rund 300 Meter nach dem Reussporttunnel wechselte ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrendes Auto mit Solothurner Kontrollschildern unvermittelt die Fahrspur, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Dies führte zu einem Ausweichmanöver des auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Autos.

In der Folge kam es zur Kollision mit dem Auto, welches auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Ein Autofahrer wurde dabei laut Polizeiangaben leicht verletzt. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Lenker des Autos mit den Solothurner Kontrollschildern fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Luzerner Polizei sucht den unbekannten Lenker des Autos mit Solothurner Kontrollschildern oder Personen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Polizei zu melden.