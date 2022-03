auszeichnung Der Innerschweizer Kulturpreis 2022 geht an Fanni Fetzer – die Direktorin führte das Kunstmuseum Luzern in die Top-Liga Nach über zehn Jahren Tätigkeit in Luzern würdigt der Stiftungsrat des Innerschweizer Kulturpreises die Kuratorin, Autorin und Direktorin Fanni Fetzer.

Seit über zehn Jahren liegen die Geschicke des Kunstmuseum Luzern in ihren Händen, nun erhält die Direktorin Fanni Fetzer den Innerschweizer Kulturpreis 2022. Damit würdige der Stiftungsrat eine Persönlichkeit, die es geschafft habe, das Kunstmuseum Luzern in der Schweizerischen Museumslandschaft fest zu verankern, so die Mitteilung der Staatskanzlei Luzern.

Gemäss dem Stiftungsrat, dem Regierungsrat Marcel Schwerzmann als Präsident vorsitzt, gelinge es Fetzer immer wieder, lokale Kulturschaffende in die Wechselausstellungen miteinzubeziehen. Ausserdem wolle Fetzer mit ihren Ausstellungskonzepten «das Publikum auf Augenhöhe ansprechen» und nehme die Vermittlerrolle, die das Museum gegenüber der Gesellschaft einnehme, ernst. «Fanni Fetzer zeichnet sich mit einem grossen Engagement für die Kunst und mit einer hohen Qualität in ihrer Arbeit aus. Sie prägt damit die Auseinandersetzung mit dem historischen und zeitgenössischen Kunstschaffen in der Zentralschweiz», so die Würdigung.

Direktorin Kunstmuseum Luzern Fanni Fetzer in der Ausstellung von Vivian Suter Nadia Schaerli

Zur Person Die 1974 geborene Churerin Fetzer studierte Politikwissenschaft, Volkskunde sowie Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und schloss ihren Master in Kulturmanagement ab. Sie war Redaktorin beim Kulturmagazin Du und arbeitete in verschiedenen Museen, unter anderem in Thun und Langenthal und ab 2011 als Direktorin im Kunstmuseum Luzern. Ihre kuratorischen Leistungen wurden 2009 mit dem Preis für Kunstvermittlung der Eidgenössischen Kunstkommission gewürdigt und die Landis & Gyr-Stiftung verlieh ihr ein Werksemester in London. Die Zeitschrift Women in Business kürte Fanni Fetzer im Jahr 2020 zu den 100 ambitioniertesten berufstätigen Frauen aus der Schweizer Wirtschaft und Kultur-

Als Höhepunkte ihrer Karriere im Kunstmuseum Luzern werden die Ausstellungen zu Candida Höfer, Hans Emmenegger, Laure Prouvost, Thomas Schütte, Sonja Sekula, Taryn Simon und Vivian Suter genannt. Fetzer realisierte ausserdem anlässlich des 200-Jahre-Jubiläums der Kunstgesellschaft Luzern die Ausstellung «Turner. Das Meer und die Alpen.» in Zusammenarbeit mit der Londoner Tate Gallery. Damit gelang ihr 2019 die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Kunstmuseum Luzern. Dass das Kunstmuseum 2015 den Performance Preis Schweiz beherbergte und Fetzer rund um das KKL auch der lokalen Szene eine Plattform bot, ist ebenfalls hervorzuheben.

Die Übergabefeier des Innerschweizer Kulturpreises findet am Samstag, 10. September im Netzwerk Neubad statt. (se)