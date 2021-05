Auszeichnung Die Stadt Luzern verleiht einmal den Kultur- und Kunstpreis und zweimal den Anerkennungspreis 2021 Der Stadtrat würdigt das Schaffen des Luzerner Dokumentarfilmers Beat Bieri mit dem Kunst- und Kulturpreis 2021 der Stadt Luzern. Die Anerkennungspreise gehen an Nina Steinemann und Christopph Fischer.

(pw) Die Kunst- und Kulturpreiskommission, unter dem Vorsitz von Stadtpräsident Beat Züsli, hat sich intensiv mit verschiedenen herausragenden Persönlichkeiten aus dem Luzerner Kulturleben auseinandergesetzt. Dies heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern. Auf Antrag der Kunst- und Kulturpreiskommission hat der Stadtrat an seiner Sitzung vom 12. Mai 2021 den Kunst- und Kulturpreis sowie die Anerkennungspreise für das Jahr 2021 verliehen.

Beat Bieri erhält den mit 25'000 Franken dotierten Kultur- und Kunstpreis der Stadt Luzern. Bild: PD

Der mit 25'000 Franken dotierte Kunst- und Kulturpreis 2021 geht an Beat Bieri in Würdigung seines Filmschaffens. In Anerkennung des künstlerischen Wirkens geht je ein mit 10'000 Franken dotierter Anerkennungspreis an Nina Steinemann und Christoph Fischer.

Die Übergabe des Preise findet am 7. November statt.