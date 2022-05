Auszeichnung Irene Brügger – besser bekannt als Frölein Da Capo – erhält den Kulturpreis der Stadt Willisau Die Willisauerin trage den Namen der Stadt in die ganze Schweiz, heisst es in einer Mitteilung. Die Auszeichnung würdige ihr langjähriges kulturelles Schaffen.

Preisträgerin Irene Brügger. Bild: PD

Irene Brügger erhält den Kulturpreis 2022 der Stadt Willisau. Die Künstlerin, die vor allem in ihrer Rolle als Frölein Da Capo durch ihre Auftritte in der Satiresendung Giacobbo/Müller schweizweite Bekanntheit erlangte, wird für ihr «langjähriges kulturelles Schaffen als Musikerin, Kolumnistin, Schauspielerin und Zeichnerin» ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst.

Die mit ihrer Familie in Willisau wohnhafte Brügger sei ein «ein Gesamtkunstwerk mit nationaler Ausstrahlung», heisst es weiter. Ihr Schaffen sei vielfältig und durchwegs hochprofessionell. Als Willisauerin trage sie zudem den Namen der Stadt in die ganze Schweiz, schreibt der Stadtrat. (dlw)