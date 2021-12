Auszeichnung «World Biz Magazine»: Luzern ist die weltbeste Business Location für 2022 Das Londoner «World Biz Magazine» hat die Stadt Luzern aufgrund der niedrigen Steuern, qualifizierten Fachkräfte, hervorragenden Verkehrsanbindung und der hohen Lebensqualität zur weltbesten Business Location für das Jahr 2022 ausgezeichnet.

Das «World Biz Magazine» hat bekanntgegeben, dass Luzern die Auszeichnung «World’s Best International Business Location for 2022» erhalten hat. Wie die Wirtschaftsförderung Luzern in einer Mitteilung schreibt, wurde die Wahl der vier Finalisten in einem «hochselektiven Verfahren» nach der Bewertung von 50 Stadtregionen weltweit getroffen.

Schliesslich habe sich eine Jury aus der Leserschaft und Redaktionsmitgliedern des Magazins für Luzern entschieden. Luzern sei aus vier Hauptgründen gewählt worden:

Als ersten Standortvorteil nennt die Zeitschrift die niedrigen Unternehmenssteuern.

An zweiter Stelle spricht die Jury vom prosperierenden Wirtschaftsraum, der internationalen Ausrichtung und den qualifizierten Fachkräften.

Zudem sei Luzern wegen seiner «hervorragenden Verkehrsanbindung» von den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt aus leicht erreichbar.

Und schliesslich gelte Luzern als die beliebteste Stadt der Schweiz.

Das Kultur- und Freizeitangebot der Region sei «einzigartig», die Stadt biete eine Fülle an erstklassigen Infrastrukturen, Gesundheits- und Bildungsangeboten. «Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung», lässt sich Ivan Buck, Direktor der Wirtschaftsförderung Luzern, in der Mitteilung zitieren. Die Auszeichnung werde Luzern auch in Zukunft auf den Radar von spannenden internationalen Firmen bringen. (pl)