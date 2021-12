Auszeichnung Musikerin Erzsèbet Achim gewinnt den Emmer Kulturpreis 2021 Die Gemeinde Emmen verleiht der Organistin und künstlerischen Leiterin der Konzertreihe «TonArt Bruder Klaus» den Kulturpreis 2021.

Organistin Erzsèbet Achim erhält den Emmer Kulturpreis 2021. Bild: PD

Die gebürtige Ungarin Erzsèbet Achim lebt seit 2009 in der Schweiz und engagiert sich seitdem musikalisch in der Gemeinde Emmen. Für ihr Wirken als Organistin der Pfarrei Bruder Klaus, mit dem Kirchenchor Bruder Klaus und für die Konzertreihe «TonArt» verleiht ihr der Gemeinderat den Emmer Kulturpreis 2021, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilt. Der Preis ist mit 3000 Franken dotiert.

«Mit ihrem grossen Engagement gelingt es Erzsèbet Achim spielend, das kulturelle Leben in Emmen zu bereichern und die Pfarrei Bruder Klaus zu einem Lieblingsort für Jung und Alt zu machen», wird Schul- und Kulturdirektor Brahim Aakti in der Mitteilung zitiert. Für das kommende Jahr sind gemäss Mitteilung unter anderem der Besuch eines Ensembles von St. Petersburg, ein Trio mit Weltmusik aus der Region, ein Chorprojekt mit einem berühmten ungarischen Dirigenten, ein Unterhaltungsabend und ein Konzert mit dem Orchester Emmen geplant.

Achim zog der Liebe wegen in die Schweiz. «Mein Ziel war, dass ich hier meine zweite Heimat finde und meine künstlerische Tätigkeit fortsetze. Grosses Glück, es ist gelungen», so die Kulturpreisträgerin. «Emmen schätzt meine Tätigkeit, dafür bin ich dankbar und diese Wertschätzung weckt in mir weitere Energie, Elan und Fantasie.» Achim war auch in Ungarn Künstlerin, Musikpädagogin und Kirchenmusikerin. Der Preis wird zum zehnten Mal vergeben. Für die Verleihung wurde aufgrund der Coronasituation bisher kein Datum festgelegt. (spe)