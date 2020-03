Auto AG Rothenburg reduziert ihren Fahrplan ab Montag Aufgrund der Corona-Virus-Krise verkehren die Busse der Auto AG Rothenburg ab kommendem Montag mit einem angepassten Fahrplan. Der Sonderfahrplan basiert generell auf dem Sonntagsfahrplan.

(zim) Mit dem am Montag in Kraft tretenden Fahrplan hält sich das Unternehmen an die Vorgaben der Systemführerschaft Strasse, heisst es in einer Medienmitteilung der Auto AG Rothenburg vom Freitag. Der Sonderfahrplan basiert demnach generell auf dem Sonntagsfahrplan, es werden jedoch weiterhin Früh- und Spätverbindungen angeboten. «Damit stellen wir den Transport für jene Fahrgäste sicher, welche zu diesen Zeiten aufgrund ihrer Arbeit auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind», wird Martin Senn, Geschäftsführer der Auto AG Rothenburg, in der Mitteilung zitiert.

Bei gewissen Verbindungen wurden Abweichungen im Minutenbereich vorgenommen, um Anschlüsse sicherzustellen. An Sonn- und Feiertagen gilt weiterhin der gewohnte Sonntagsfahrplan. Das Nachtstern-Angebot wird per sofort eingestellt.

Wie die Auto AG Rothenburg weiter mitteilt, sind die BAG-Richtlinien zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs sweiterhin zu beachten:

Unnötige Fahrten vermeiden, insbesondere zu Stosszeiten.

An Haltestellen und in den Fahrzeugen zwei Meter Abstand zu anderen Personen einhalten.

Hygieneregeln und Verhaltensempfehlungen konsequent anwenden.

Personen ab 65 Jahren sollten den ÖV meiden.

Folgende Vorsichtsmassnahmen in den Linienbussen werden ebenfalls weitergeführt:

Die vordere Türe beim Fahrpersonal bleibt geschlossen. Die Fahrgäste werden mittels Fahrgastinformation darauf aufmerksam gemacht und werden gebeten, die hinteren Türen zu benutzen.

Der Ticketverkauf durch das Fahrpersonal ist eingestellt. Die Fahrgäste werden gebeten, ihre Tickets auf anderen Kanälen zu kaufen, beispielsweise am Ticketautomat oder über digitale Kanäle wie Webshop und Apps (SBB oder FairTiq).

Die vorderste Sitzreihe ist mittels Absperrkette abgesperrt.

Die Linienbusse werden täglich gereinigt und im Innenraum desinfiziert.

