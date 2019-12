Auto bei der A2-Ausfahrt in Dagmersellen auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geraten

Zahlreiche Unfälle auf schneebedeckten Strassen

Der Schneefall bis in tiefe Lagen hat am Freitagmorgen in der Schweiz zu zahlreichen Unfällen auf den Schweizer Strassen geführt. Die Kantonspolizei Bern zählte seit 05.00 Uhr in der Früh bei winterlichen Verhältnissen rund 40 Verkehrsunfälle.