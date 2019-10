Auto prallt in der Stadt Luzern rückwärts in einen Baum – niemand verletzt Auf der Horwerstrasse in Luzern ist am Donnerstagabend ein 22-jähriger Autofahrer ins Schleudern geraten. Er prallte dabei mit seinem Auto rückwärts gegen einen Baum. Verletzt wurde niemand.

Das Unfallauto wurde behelfsmässig zusammengeklebt. (Bild: Luzerner Polizei)

(zfo) Am Donnerstag, um 22.40 Uhr, war ein 22-Jähriger mit seinem Auto in der Stadt Luzern auf der Horwerstrasse in Richtung Horw unterwegs. Nach dem Kreisel Zihlmatt fuhr er gemäss eigenen Angaben etwas zu weit nach rechts, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Nach einer Lenkkorrektur geriet das Auto über auf die linke Fahrbahnseite, drehte sich im Gegenuhrzeigersinn und schleuderte rückwärts über den Fahrbahnrand hinaus. Das Auto durchbrach eine Hecke und kollidierte ausserhalb des Fusswegs rückwärts mit einem Ahornbaum. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 25'000 Franken.