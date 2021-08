Autobahn A14 Anschluss Gisikon Root: Die Aus- und Einfahrt in Fahrtrichtung Luzern wird für fast drei Tage gesperrt Zwischen dem Anschluss Gisikon Root und der Raststätte St. Katharina wird der Belag erneuert. Dazu müssen beim Anschluss Gisikon Root die Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Luzern gesperrt werden.

Wie das Bundesamt für Strassen Astra am Freitag mitteilt, wird die Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Luzern beim Anschluss Gisikon Root an folgenden Tagen gesperrt:

Freitag, 3. September, 22 Uhr bis Montag, 6. September, 5 Uhr



Der Zugang zur Raststätte St. Katharina ist gemäss Astra gewährleistet. Die Arbeiten sind abhängig vom Baufortschritt und der Witterung. Umleitungen werden signalisiert. (stg)