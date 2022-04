Autobahn Luzerner Regierung fordert vom Bund finanzielle Zusicherung für neues Bypass-Südportal Noch wird an der definitiven Einhausung des Südportals bei Kriens geplant. Wenn auch dieser Abschnitt der neuen Autobahn Bypass klar ist, soll das dafür benötigte Geld auch bereit sein, fordert der Luzerner Regierungsrat vom Bund.

Der geplante Autobahnabschnitt Bypass zwischen dem Gebiet Ibach im Norden Luzerns und dem Gebiet Grosshof in Kriens ist seit dem Ausbauschritt 2019 des Bundes gesichert. Nun steht der nächste Ausbauschritt an. Für diesen fordert der Luzerner Regierungsrat, dass der Bund die Finanzierung für die Einhausung des Südportals in Kriens sicherstellt. Bekanntlich soll der Bereich Tunnel Schlund bis Portal Süd des Bypass-Tunnels aufgewertet werden. Zum Zeitpunkt der Umsetzung sollen die finanziellen Mittel bereitstehen, schreibt die Regierung.

Überdachte Autobahn zwischen Eichhof (links) und Kriens (rechts). Visualisierung Astra

Autobahnanschluss Buchrain schneller ausbauen

Weiter weist Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP) in seiner Stellungnahme an die zuständige Bundesrätin («liebe Simonetta») auf den Autobahnanschluss Buchrain hin. Dieser erfülle die Anforderungen bezüglich Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Störanfälligkeit «nicht mehr in genügendem Masse». Ein Ausbau dieses Anschlusses müsse darum schon im Zusammenhang mit dem 6-Spur-Ausbau zwischen der Verzweigung Rotsee und Buchrain erfolgen. Und nicht erst mit der Erweiterung des Abschnitts Buchrain-Rütihof auf sechs Spuren.

Ansonsten ist die Luzerner Regierung mit der Vorlage einverstanden. Der kommende Ausbauschritt sieht zwischen 2024 und 2027 Nationalstrassenprojekte im Umfang von 8,4 Milliarden Franken vor.