Autobahnanschluss Emmen Nord soll wieder ganz geöffnet werden

Das Bundesamt für Strassen hat entschieden, die gesperrte Autobahnzufahrt wie auch die Ausfahrt wieder in Betrieb zu nehmen. Die Gemeinde Emmen ist grundsätzlich erfreut, sieht aber auch kritische Punkte.

Stefan Dähler

Der Autobahnanschluss Emmen Nord soll wieder fast ganz geöffnet werden. (Bild: Archiv Luzerner Zeitung)

Wer auf die Autobahn in Richtung Norden will – oder von Norden herkommend die A2 verlassen will – kann den Anschluss Emmen Nord derzeit nicht nutzen. Dieser wurde 2012 aufgrund der Eröffnung des neuen Vollanschlusses in Rothenburg teilweise geschlossen.

Künftig soll das wieder möglich sein. Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat sich nach einer Variantenprüfung in Zusammenarbeit mit Vertretern des Kantons, der Gemeinden Emmen und Rothenburg, der Quartiervereine und regionaler Verkehrsorganisationen nun entschieden, den Anschluss Emmen Nord fast vollständig zu öffnen, wie es unserer Zeitung mitteilt.

Autobahnbrücke wird verbreitert

Es handelt sich um die sogenannte 7/8-Variante. Diese sieht vor, die Einfahrt in Fahrtrichtung Basel zu öffnen und den Einfahrtsstreifen zu verlängern. Die Ausfahrt aus Fahrtrichtung Basel wird in Richtung Emmenbrücke geöffnet, eine Abzweigung nach Rothenburg gibt es nicht. Weiter wird die Autobahnbrücke verbreitert, um den Verkehrsfluss auf der Kantonsstrasse aufrechtzuerhalten, so das Astra. Hier eine grafische Darstellung der Variante:

Nicht mehr weiterverfolgt werden zwei Varianten, die eine weniger umfangreiche Öffnung vorsahen (wir berichteten). Damit geht das Astra weiter als vom Ständerat gefordert. Dieser hatte 2016 eine Motion des Emmer Nationalrats Felix Müri (SVP) überwiesen mit der Bemerkung, dass der Anschluss Emmen Nord «zumindest zu drei Viertel» wieder geöffnet werden soll.