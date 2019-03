Autobahnraststätte Luzern-Neuenkirch: Neue Tankstelle nimmt Betrieb auf Am Donnerstag wird auf der Autobahnraststätte Luzern-Neuenkirch die frische Tankstelle eröffnet. In einem Monat produziert diese auch grüne Energie.

Die Bauarbeiten sind im Gange. (Bild: PD)

(pd/fi) Nach über 30 Jahren Betrieb sei es an der Zeit gewesen, die Anlage zu erneuern, heisst es in einer Mitteilung. In einem Monat wird auf dem Tankstellendach ferner die neue Fotovoltaikanlage angeschlossen. Diese soll jährlich rund 55'000 Kilowattstunden Strom produzieren. Seit Mitte Januar wird auch das Hauptgebäude umgebaut. Die Arbeiten sollen bis an Ostern beendet sein.