Autofahrer nach Flucht vor Polizeikontrolle in Mauensee von Polizeihund aufgespürt Eine Patrouille der Luzerner Polizei wollte in Mauensee einen Autofahrer zu kontrollieren, worauf dieser flüchtete. Das Auto wurde später parkiert aufgefunden. Der Autofahrer konnte durch Polizeihund «Mitch» versteckt in einem Schopf aufgespürt werden.

(zim) Am Mittwoch, 11. November, beabsichtigte eine Patrouille der Luzerner Polizei um 23.25 Uhr in Mauensee einen Autofahrer zu kontrollieren. Als der Patrouillenwagen wendete, beschleunigte der Autofahrer sein Fahrzeug und entzog sich der Kontrolle, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Das Auto konnte kurze Zeit später parkiert und verschlossen aufgefunden werden. Im Fahrzeug konnten zwei Teleskopschlagstöcke sichergestellt werden.

Bei der Suche nach dem unbekannten Autofahrer wurde ein Polizeihund eingesetzt. Polizeihund «Mitch» konnte laut Polizeiangaben nach kurzer Fährtenarbeit den Mann aufspüren. Dieser hatte sich in einem Schopf versteckt.

Autolenker hatte Drogen konsumiert

Ein durchgeführter Drogenschnelltest zeigte ein positives Resultat. Der 31-jährige Schweizer musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen.

Sein Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde sichergestellt. Der Mann wird an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt.