Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit entgegenkommenden Auto Bei einer heftigen Kollision zweier Autos auf der Länggassstrasse zwischen Buttisholz und Nottwil ist eine Lenkerin verletzt worden. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen..

Dieses Unfallauto erlitt Totalschaden. (Bild: Luzerner Polizei (Nottwil (26. Mai 2019))

(zim/pd) Am Sonntagabend, kurz vor 18 Uhr, kam ein 29-jähriger Mann mit seinem Auto aus bisher unklaren Gründen im Gebiet Büelmättli auf die Gegenfahrbahn und verursachte eine massive Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto. Eine 24-jährige Autofahrerin wurde dabei laut einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei verletzt und vom Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht. Beide am Unfall beteiligten Autos erlitten Totalschaden.



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Hinweise sind bitte direkt an Telefon 041 248 81 17 zu richten.