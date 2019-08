Autofahrer verursacht Selbstunfall mit 1,56 Promille im Blut Am Sonntagmorgen hat ein Autofahrer in der Stadt Luzerner einen Selbstunfall gebaut. Die Polizei hat dem 21-Jährigen den Ausweis entzogen.

Die Unfallstelle am Pilatusplatz. (Bild: Luzerner Polizei)

(pd/jus) Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in der Stadt Luzern ein Unfall: Um 03.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Schweizer mit seinem Auto vom Bahnhof in Richtung Pilatusplatz. Auf der Kreuzung Pilatusstrasse-Obergrundstrasse verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte frontal in einen Pfeiler, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Verletzt wurde beim Unfall niemand, das Auto wurde aber stark beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von 1,56 Promille. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Autofahrer wurde der Fahrzeugausweis abgenommen.