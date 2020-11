Autofahrer verursacht unter Alkohol- und Drogeneinfluss Selbstunfall in Emmenbrücke Am Sonntagnachmittag verursachte ein Autofahrer in Emmenbrücke einen Selbstunfall. Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er wurde beim Unfall verletzt. Übers Wochenende kam es zudem zu zwei weiteren Führerausweisentzügen.

Das Auto überschlug sich mehrfach über einen Hang hinab. Bild: Staatsanwaltschaft Luzern

(pw) Der 34-jährige Mann war am Sonntag mit seinem Auto von Neuenkirch in Richtung Emmenbrücke unterwegs. Kurz nach 16.30 Uhr kam er damit auf der Neuenkirchstrasse von der Strasse ab. Wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung schreibt, überschlug sich das Fahrzeug mehrfach über einen Hang hinab. Der Fahrer wurde verletzt und vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.09mg/L (2.18 Promille). Ein zusätzlicher Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Das Auto erlitt Totalschaden. Der Sachschaden liegt bei 2'500 Franken.



Weitere Fälle von Alkohol oder Drogen am Steuer

Am Wochenende wurden zwei weitere Autofahrer, welche alkoholsiert oder unter Drogeneinfluss unterwegs waren, kontrolliert. Bei einem 29-jährigen Mann gab der Atemalkoholtest einen Wert von 0.88mg/l (1.76 Promille) an. Bei einem 44-jährigen Autofahrer zeigte der Drogenschnelltest, dass der Mann kurz zuvor Kokain konsumiert haben dürfte.

Allen drei Männern wurde der Führerausweis abgenommen. Das zuständige Strassenverkehrsamt wird über allfällige Administrativmassnahmen entscheiden.