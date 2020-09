Autofahrerin fährt in der Stadt Luzern in eine Velofahrerin und macht sich aus dem Staub Nach einem Unfall in der Stadt Luzern sucht die Polizei eine 35- bis 40-jährige Frau mit einem weissen Auto.

(cza) Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Stadt Luzern ein Unfall, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Bei der Einmündung der Eichwaldstrasse in die Obergrundstrasse kam es um zirka 8 Uhr zu einer Kollision zwischen einem hellen Personenwagen und einer Velofahrerin.

Die unbekannte Fahrerin des hellen Autos hielt an, sprach mit der Velofahrerin, fuhr schliesslich aber weiter, ohne ihre Angaben zu hinterlassen. Die Velofahrerin verletzte sich beim Unfall und begab sich in ärztliche Behandlung.

Bei der Autofahrerin soll es sich um eine 35- bis 40-jährige Frau mit dunklen, zu einem Rossschwanz zusammengebundenen Haaren, gehandelt haben. Sie ist ungefähr 1,70 Meter gross und spricht hochdeutsch.

Die Luzerner Polizei sucht die unbekannte Autofahrerin oder Personen, die Angaben zum gesuchten Fahrzeug oder der Frau machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.