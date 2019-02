Autonome dringen in Schweizer Botschaft in Athen ein

Linksautonome sind am Montag in den Warteraum der Botschaft der Schweiz in Griechenlands Hauptstadt Athen eingedrungen, haben einen Mitarbeiter bedroht und Flugblätter mit dem Spruch «Solidarität für unsere Genossen in der Schweiz» geworfen. Dies berichteten übereinstimmend griechische Medien.