Autorecycling XXL: Zu Besuch im Ersatzteillager in Werthenstein

Das grosse Thema bei der Autoverwertung ist die Elektronik. Flavio Koch von der Autorecycling Lustenberger AG in Werthenstein hat sich kürzlich mit dem Verband Vasso getroffen, der Vereinigung der offiziellen Autosammelstellenhalter. Diesem sind etwa auch die Höltschi Autoteile AG in Altwis oder die Autoverwertung Leo Müller in Zell angegliedert. «Das Schwierige ist die Wiedergewinnung seltener Metalle, die in Platinen und Chips verbaut sind», sagt Flavio Koch. Innerhalb des Verbandes laufen Pilotprojekte, um den Rezyklierprozess effizienter zu machen. Die andere grosse Aufgabe sei es, Batterien von Elektrofahrzeugen in den Prozess einzubinden. «Die Hersteller haben viel Aufwand in leistungsfähigere Batterien und kostengünstige Fahrzeuge gesteckt – an die Wiederverwertung wurde aber kaum gedacht.»

Bereits wurden Schulungen durchgeführt, um Unfallautos sicher abzutransportieren oder im Falle eines Brandes zu löschen. Denn: Beim Transport der Batterien herrscht Explosionsgefahr. Es gilt daher, den Transport einer intakten Zelle entsprechend zu sichern. «Eine mit Löschgel ausgestattete Transportkiste kostet gegen 10'000 Franken. Ein einfacher Transport der Batterie kostet gegen 1000 Franken», sagt Koch. Da überlege es sich mancher zweimal. Es sei wie mit den Fahrzeugen: «Die grösste Konkurrenz ist das günstige Ausland. Was aber mit den Teilen passiert, die man dort hinbringt, ist kaum abschätzbar.»