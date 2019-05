Autounfall in Sempach – Polizei sucht Zeugen In Sempach kam es am Mittwochnachmittag zu einem Autounfall, bei dem ein geringer Sachschaden entstand. Allerdings entfernte sich ein Beteiligter vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

(pd/sre) Am Mittwochnachmittag gegen 13.20 Uhr war eine Autofahrerin auf der Sempacherstrasse von Sempach-Station in Richtung Sempach unterwegs. Bei der Einmündung in die Umfahrungsstrasse hielt sie an. Gleichzeitig war ein unbekanntes, dunkles Auto mit einem offenen Anhänger von Sempach her in Richtung Neuenkirch unterwegs. Dabei kollidierte es mit dem stehenden Auto. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, entstand beim stehenden Auto ein Sachschaden in der Höhe von rund 1000 Franken.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls beziehungsweise nach Hinweisen zum unbekannten Auto mit Anhänger. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.