Baar Moosbach durch Jauche verschmutzt – die Polizei sucht Zeugen Im Moosbach wurde eine grosse Menge an Jauche festgestellt. Der Verursacher ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen.

Im Moosbach wurde eine grosse Menge an Jauche festgestellt. Bild: Zuger Polizei

Am Donnerstagabend, 10. Juni, meldete ein Mann der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei, dass der Moosbach in der Gemeinde Baar verunreinigt sei. Wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, stellten die Einsatzkräfte vor Ort im Wasser eine grosse Menge an Jauche fest. Dies führte im Moosbach zu einer gut sichtbaren Schaumbildung. Auf Höhe Raingässli wurde bei einem Schiebregler ebenfalls eine grosse Menge an Jauche festgestellt. Daraufhin wurde dieser Bereich durch ein Kanalreinigungsbetrieb ausgepumpt.

Der Verursacher der Verschmutzung ist noch nicht bekannt. Bild: Zuger Polizei

Die ausgelaufene Menge sowie die Ursache für die Gewässerverschmutzung werden durch das Amt für Umwelt und die Zuger Polizei abgeklärt. Zeugenaufruf Der Verursacher der Gewässerverschmutzung ist noch nicht bekannt. Die entsprechenden Ermittlungen sind laut Polizeiangaben im Gang.

Personen, die Hinweise auf den Verursacher machen können, sind gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei, Telefon 041 728 41 41, zu melden. (pw)