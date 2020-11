Bad Knutwil: Gesamtleiterin für das Jugenddorf Der Stiftungsrat der Institution Jugenddorf nimmt einen Abgang zum Anlass, die Organisationsstruktur anzupassen. Mit dem Weggang von Raffael Behr wird Kathrin Burkhardt zur alleinigen Gesamtleiterin.

Kathrin Burkhardt wurde zur Gesamtleiterin der Institution Jugenddorf in Bad Knutwil ernannt. Bild: PD

(rt) Der Stiftungsrat der Institution Jugenddorf in Bad Knutwil hat Kathrin Burkhardt zur Gesamtleiterin ernannt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Burkhardt führt das Jugenddorf seit 2017 gemeinsam mit Raffael Behr in der Co-Gesamtleitung. Behr verlässt das Unternehmen im Sommer 2021 nach elf Jahren, um einer neuen Herausforderung nachzugehen. Der Stiftungsrat nimmt dies zum Anlass, die Organisationsstruktur anzupassen, wie er mitteilt.

Kathrin Burkhardt ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. Beim Jugenddorf handelt es sich um eine Institution für stark verhaltensauffällige männliche Jugendliche und junge Erwachsene.