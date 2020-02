Bäckerei Nyffenegger aus Reiden geht Konkurs – alle vier Läden sind geschlossen Die Bäckerei Nyffenegger GmbH hat Konkurs angemeldet – vier Läden sind geschlossen. Eine Firmengeschichte geht nach über 20 Jahren zu Ende.

«Dauerhaft geschlossen», steht in roter Farbe unter den Einträgen auf Google zu den Nyffenegger Cafés. Auf Anfrage bestätigt das Konkursamt Luzern West: Die Bäckerei Nyffenegger GmbH hat am 24. Februar den Konkurs angemeldet.

Im Handelsregister sind Sandra und Hans Nyffenegger als Gesellschafter eingetragen. Bisher waren beide für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Bewegte Unternehmens-Geschichte

Das Ehepaar Sandra und Hans Nyffenegger eröffnete 1997 an der Hauptstrasse in Reiden ihre erste Bäckerei-Konditorei. Damals zusammen mit zwei Mitarbeitern. Das Geschäft lief gut: Im Jahr 2002 eröffneten sie zwei weitere Läden in Dagmersellen und Nebikon.

In Reiden mussten sie ihren Standort an der Hauptstrasse aufgeben, weil das Verkaufsgeschäft abgerissen und neu überbaut wurde. Fünf Jahre suchten die Nyffeneggers einen neuen Laden – ohne Erfolg. Zwei Jahre überbrückten sie gar in einem Provisorium, dem sogenannten «Lebkuchenhaus». Nach dieser schwierigen Zeit ging es wieder aufwärts: 2013 übernahmen sie eine Filiale in Strengelbach und schliesslich eröffneten sie ihre vierte Filiale in Mehlsecken (Gemeinde Reiden), wo sie 2011 eine neue Backstube in Betrieb nahmen.

Wie geht's weiter?

Solange weder Hans noch Sandra Nyffenegger für eine Stellungnahme zu erreichen sind, bleiben einige Fragen offen. Was sind die genauen Gründe für den Konkurs? Wie viele Mitarbeiter sind betroffen? Was passiert mit diesen Angestellten?

Was wir wissen: Zu Spitzenzeiten waren über 30 Personen bei der Bäckerei Nyffenegger angestellt.