Traditionsunternehmen Bäckerei Sutter schliesst an der Luzerner Hirschmattstrasse – wird aber in die Stadt zurückkehren Das Ladenlokal der traditionsreichen Bäckerei Sutter an der Hirschmattstrasse 28 in Luzern wird neu vermietet. Der Stadt Luzern bleibt das Traditionsunternehmen – nach einer Pause – dennoch erhalten.

Zu vermieten: «Ladenlokal mit Schaufensterfront, Backstube und Lager», heisst es derzeit auf einer Immobilienwebsite. Beim zur Miete ausgeschriebenen Ladenlokal an der Hirschmattstrasse 28 in Luzern handelt es sich um die traditionsreiche Bäckerei Sutter, die ihren Sitz in Horw hat.

Der Innenraum des zu vermietenden Ladenlokals in Luzern. Bild: Marbet Immobilien

Auf Nachfrage beim Bäckermeister Emil Sutter heisst es:

«Der Standort Luzern ist für mich zwar immer noch lukrativ, aber zwei Backstuben zu betreiben, ist nicht mehr zeitgemäss.»

Grund: Derzeit bewirtschaftet Sutter eine Backstube am Hauptsitz in Horw und diejenige in Luzern. «Die Logistik wird zunehmend schwieriger», so Sutter weiter. Zudem mache es finanziell immer weniger Sinn, zwei Backstuben gleichzeitig zu betreiben. Darum soll die Produktion zusammengelegt werden. «Das hätte ich schon vor vielen Jahren machen sollen», erzählt Sutter. Nun sei der richtige Zeitpunkt gekommen.

Ein Blick in die Backstube in Luzern. Bild: Marbet Immobilien

Der Horwer möchte sich dank der Vermietung nun für mehrere Monate aus Luzern zurückziehen. Doch er gehe nicht etwa auf eine lange Weltreise. Sein Sabbatical möchte Sutter zwar unter anderem zum Biken nutzen – aber vor allem möchte sich der Bäckermeister dank der gewonnenen Zeit voll auf seine Filiale in Horw konzentrieren, Energie tanken und Ideen für einen neuen Standort in der Stadt Luzern sammeln. Doch wie sehen Sutters Pläne für Horw genau aus?

«Wir möchten ein bisschen moderner werden, und es wird weiterhin handgemachtes Brot geben.»

Über konkrete Änderungen und Visionen möchte sich Sutter derzeit noch nicht äussern. Fest stehe aber, dass die Bäckerei der Luzerner Bevölkerung erhalten bleibt und Sutter nur das Lokal wechselt. Am neuen Standort in der Stadt Luzern werde es jedoch keine Backstube mehr geben.

Gemäss Sutter werden für die Zeit seines Sabbaticals die vier Luzerner Angestellten am Hauptsitz in Horw tätig sein – und sobald das neue Projekt in Luzern steht, dort eingesetzt. «Es wird niemand entlassen», erklärt Sutter. Dass das Lokal vermietet werden soll, stehe schon seit etwa zwei Jahren fest. Die Geschäftsaufgabe in Luzern habe nichts mit der Coronapandemie zu tun.

Seit nunmehr 20 Jahren arbeite er in seiner Backstube in der Stadt Luzern. Scherzhaft sagt er:

«Es ist wie mit einer guten Ehe. Es waren tolle Zeiten, aber jetzt ist Zeit für etwas Neues.»

Ein Blick auf das Ladenlokal an der Hirschmattstrasse 28 in Luzern. Bild: Marbet Immobilien

Wer die neue Mieterschaft seines Ladenlokals an der Hirschmattstrasse 28 in Luzern wird, steht noch nicht fest. Auf Nachfrage bei der beauftragten Immobilienfirma heisst es: «Es stehen mehrere Interessenten in der engeren Auswahl. Ein Entscheid wurde noch nicht gefällt.» Klar ist jedoch, dass es ab 1. April ausgeschrieben ist und Sutter das Lokal in Luzern auf Ende März verlässt. Wann genau der 60-Jährige sein neues Projekt in Luzern lanciert, lässt er bewusst offen: «Irgendwann nächstes Jahr, ich bin da ganz spontan.»