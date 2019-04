Rezept Bärlauch­suppe Zutaten für vier Personen Susanne Balli

2 Hände voll Bärlauchblätter

1 mittelgrosse Zwiebel

etwas Sellerie

1 Kartoffel

2 EL Mehl

etwas Butter

1 l Bouillon

1 dl Weisswein

1 dl Rahm

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Gewaschenen Bärlauch klein schneiden, zwei Blätter für die Garnitur zurücklegen. Zwiebel, Sellerie und Kartoffel ebenfalls klein schneiden und zusammen mit Bärlauch und Mehl in Butter anziehen lassen. Mit Wein und Bouillon ablöschen und 20 Minuten köcheln lassen. Alles mit dem Mixer pürieren. Rahm beigeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zurückgelegte Bärlauchblätter in Streifen schneiden, in die Teller streuen und die Suppe darüber anrichten.