Bahnhof Emmenbrücke nach Personenunfall für Verkehr unterbrochen Der Bahnhof Emmenbrücke ist aktuell nicht passierbar. Grund für den Unterbruch ist ein Personenunfall.

(chi) Der Bahnverkehr im Bahnhof Emmenbrücke ist unterbrochen. Grund für den Ausfall ist ein Personenunfall. Der Bahnhof ist voraussichtlich bis 16.30 Uhr nicht bedient. Kunden werden gebeten, mehr Reisezeit einzurechnen.



Die Züge IC 21, IR 26 fallen zwischen Luzern und Basel SBB aus.

Reisende von Luzern nach Basel SBB reisen via Zürich HB.



Die Züge IR 15, IR 27 + RE fallen zwischen Luzern und Sursee aus.

Die Züge S 1 + S 9 fallen zwischen Luzern und Emmenbrücke Gersag aus.

Reisende von Luzern nach Emmenbrücke Gersag reisen via VBL 2.



- Reisende von Arth-Goldau, Bellinzona + Lugano nach Lausanne, Genève +Genève-Aéroport reisen via Zürich HB + Bern.



Reisende von Luzern

- nach Lausanne, Genève +Genève-Aéroport reisen via Zürch HB + Bern.

- nach Zofingen reisen via Olten + Zürich HB.