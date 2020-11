Bahnhof Luzern am 7. und 8. November komplett gesperrt – das gilt es zu beachten Passagiere müssen die umliegenden Bahnhöfe benutzen. Es gibt Ersatzbusse ab Ebikon, Emmenbrücke, Littau und Allmend.

(pjm/bev) Heute werden die Fahrleitungen von SBB und Zentralbahn im Bahnhof Luzern über die gleiche Bahnstromanlage gespeist, Kurzschlüsse wirken sich auf beide Netze aus. Durch redundante Sektoren soll die Stromversorgung verbessert werden.

Um die Anlage zu erneuern, wird der Schienenverkehr am Luzerner Bahnhof von 7. bis 8. November eingestellt. Die Geschäfte am Bahnhof sind während dieser Zeit weiterhin geöffnet. Reisende werden gebeten, folgende Ersatzangebote in Anspruch zu nehmen:



Für Reisen von und nach Luzern sollen die Bahnhöfe Ebikon, Emmenbrücke, Littau, Luzern Verkehrshaus, Luzern Allmend/Messe und Sursee genutzt werden.



Von den Bahnhöfen Ebikon, Emmenbrücke, Littau und Luzern Allmend/Messe verkehren Bahnersatzbusse direkt zur Station «Luzern, Inseliquai».

Zwischen «Luzern, Bahnhof» und «Luzern, Verkehrshaus» stehen die Buslinien 6, 8 und 24 weiterhin zur Verfügung.

Die SBB empfehlen laut einer Mitteilung, kurz vor jeder Reise den Online-Fahrplan zu konsultieren.

Sperrungen auch am Kreuzstutz und am Rotsee

Wegen der einmaligen Totalsperre werden gleichzeitig anderenorts Arbeiten durchgeführt. So werden die Strassenunterführungen Kreuzstutz und ­Seehof (Rotsee) erneuert und Vorarbeiten an der Strassenüberführung Fluhmühle durchgeführt. Die Strassenunterführung Kreuzstutz ist bereits seit einer Woche gesperrt. Die Strasse im Bereich der Brücke Kreuzstutz ist vom Freitagabend, 6. November, bis Montagmorgen, 9. November, sowie am darauffolgenden Wochenende nicht befahrbar.

Ferner ist der Rotseeweg im Bereich der Brücke Seehof von Donnerstagabend, 5. November, bis Montagabend, 9. November, gesperrt. Der Zugang zur Fähre ist auf beiden Seeseiten möglich.



Während der Totalsperre werden mehrere Arbeiten verrichtet. Bild: SBB

Bereits seit Mai laufen an der Bahnstromanlage im Bahnhof Luzern Arbeiten. Dank der zweitägigen Totalsperrung kann laut den SBB auf 40 einzelne Nachtarbeiten verzichtet werden. Die Kosten betragen knapp 7 Millionen Franken.