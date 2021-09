Gastronomie Pizza und Pasta am Bahnhof Luzern: La Bestia hat die Take-away-Filiale eröffnet Die Pizzeria La Bestia verkauft ab sofort von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends beim Bahnhofsausgang in Richtung KKL in der Take-away-Filiale «La Bestia Stazione» diverse Gerichte.

Die neu eröffnete Take-away-Filiale. Bild: PD

Während es in den Morgenstunden lokal gerösteten Kaffee und frisch gebackenen Cornetti gibt, liegt der Fokus in den Mittag- und Abendstunden auf frischen Pasta-Gerichten, diversen Pizza- und Foccacia-Variationen und weiteren handlichen Köstlichkeiten, heisst es in einer Mitteilung.

Pizza, Pasta, Foccacia: So sieht das Angebot aus. Bild: PD

Der Qualitätsanspruch ist gross, wird der Geschäftsführer zitiert. Robert Zupan sagt: «Die Pasta werden vor Ort produziert und à la minute für die Gäste zubereitet.» Auch der Pizzateig werde direkt vor Ort produziert. Für ihn ist klar, dass es im Take-away-Geschäft schnell gehen muss, andererseits werde auch in diesem Bereich die Qualität und Nachhaltigkeit immer wichtiger. «Wir sehen grosses Potenzial in dem Standort und könnten uns gut vorstellen, dereinst auch in weiteren Schweizer Bahnhöfen präsent zu sein», so Zupan.