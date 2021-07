Bahnhof Luzern Zentralbahn-Doppelspur: Dieser Helikopter bringt die Masten für die Fahrleitung Über der grossen Baustelle für den Doppelspurausbau im Bahnhof Luzern herrschte am Dienstag viel Flugverkehr. 13 Masten und drei Joche für die Fahrleitung kamen aus der Luft geflogen.

Damit ab kommendem Dezember in Spitzenzeiten alle 7,5 Minuten ein Zug der Zentralbahn im Bahnhof Luzern ein- oder ausfahren kann, wird die eingleisige Ein- und Ausfahrt derzeit auf zwei Gleise erweitert. Am Dienstagvormittag stand ein nächster wichtiger Schritt an: das Montieren der Masten und der Quertragwerke – Joche genannt – für die Fahrleitung.

Es ist 7 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Teile, von denen jedes 700 bis 1200 Kilogramm wiegt, noch am Boden. Fein säuberlich nebeneinander; auf dem neu erstellten Schotterfeld, wo später die Gleise durchführen werden. Zwei Flughelfer legen Seile um die Masten und Joche. Eine halbe Stunde später wird es laut – und windig. Der Helikopter von Swiss Helicopter ist im Anflug und landet beim alten Güterbahnhof.

Der Helikopter im Einsatz über dem Luzerner Gleisfeld. Bild: Dominik Wunderli (27. Juli 2021)

Für jede Megaschraube ein paar flinke Hände

Um 8 Uhr hebt er ein erstes Mal ab Richtung Schotterfeld. Auf dem Lagerplatz befestigen die Flughelfer das Seil des ersten Mastes an der Winde des Helikopters. Dann fliegt dieser los und legt gut 300 Meter zurück. Am Zielort lässt der Pilot den Mast, gelotst von zwei weiteren Flughelfern, punktgenau auf das Fundament hinunter. Um dieses herum stehen vier Arbeiter bereit, die je eine der vier mächtigen Schrauben anziehen müssen. Und schon ist der erste Mast fixiert. Dauer: drei Minuten.

Hier fliegt der Helikopter einen Mast vom Lagerplatz zum Zielort. Video: hor

Bei einem Mast musste der Pilot passen

In den folgenden 75 Minuten bringt der Helikopter zwölf weitere Masten und drei Joche an ihr Ziel. Nur bei einem Mast muss Pilot Christian Schindler passen. Später erklärt er: «Ich kann vorab ausrechnen, welche Last bei diesen Temperaturen möglich ist, normalerweise ist es etwa eine Tonne.» Zudem verfüge der Helikopter über eine Waage. «In diesem Fall war das Gewicht zu hoch, um eine sichere Montage zu gewährleisten», so Schindler. Insgesamt sei der Einsatz aber einwandfrei verlaufen. «Dank gutem Wetter und vor allem der guten Vorbereitung.»

Pilot Christian Schindler. bild: hor

Für die gute Vorbereitung gesorgt haben unter anderem Gesamtprojektleiterin Yass Röhricht und Oberbauleiter Franz Emmenegger mit dem Projektteam. Am Dienstagmorgen beobachten sie die Flugmanöver. Emmenegger sagt mit einem Schmunzeln:

«Vorbereitung ist alles – jetzt spielen wir eigentlich nur noch ein bisschen Lego.»

Und Röhricht stellt zufrieden fest, dass der Heli-Einsatz die richtige Entscheidung war: «Mit Blick auf die Kosten, Effektivität und Zeit.» In gut zwei Stunden sind alle Masten und Joche montiert – auch der schwere Mast, den nun ein Bagger mit Greifarm in Position gebracht hat. Kostenpunkt total rund 9000 Franken. Zum Vergleich: Mit Kranen hätte die gleiche Arbeit zwei Tage gedauert und rund 25'000 Franken gekostet.

Ein Fahrleitungsjoch in der Luft. Bild: Dominik Wunderli (27. Juli 2021)

9.15 Uhr. Der Helikopter steht mittlerweile wieder beim alten Güterbahnhof. Die Flughelfer sind zur Stelle, Betanken ist angesagt. Bald fliegt er davon Richtung Werthenstein. Dort wartet schon der nächste Auftrag auf das Heli-Team. Auf der Zentralbahn-Baustelle gehen derweil die Arbeiten weiter. Die Fahrleitungen rundherum erhalten wieder Strom – dieser war während der Flugmanöver aus Sicherheitsgründen abgestellt.

Im Herbst fahren die Zentralbahn-Züge nur bis Allmend/Messe

Bis die Zentralbahn ihre neue Doppelspur in Betrieb nehmen kann, dauert es nur noch gut vier Monate. Besonders intensiv werden die Arbeiten vom 18. Oktober bis 14. November. In dieser Zeit wird die Zentralbahn alle Züge im Bahnhof Luzern Allmend/Messe wenden. So können unter anderem die Perrons im Bahnhof Luzern baulich angepasst werden. Total 72 Millionen Franken kostet das Projekt. Ab dem 12. Dezember werden die ersten Züge die neuen Gleise benützen, darunter auch eine neue S-Bahn-Linie.