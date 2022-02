Stadt Luzern Luzerner Bahnhofstrasse wird bald schöner – aber die parkierten Velos bleiben Trotz Nein zur Velostation will der Stadtrat rasch vorwärtsmachen mit der Umgestaltung der Bahnhofstrasse. Ende 2022 sollen die Arbeiten beginnen – die heutigen Veloparkplätze müssen nun ins Projekt integriert werden.

Die oberirdischen Veloparkplätze auf der Bahnhofstrasse bleiben nach dem Nein zur Velostation bestehen. Bild: Pius Amrein (13. Februar 2022)

Die Pläne der Stadt Luzern, beim Bahnhof eine unterirdische Velostation mit 1200 Plätzen zu bauen, wurden von den Stimmberechtigten versenkt: Sie sagten mit 52,4 Prozent Nein zum 19,3-Millionen-Kredit.

Nein sagten auch 12 von 23 Quartieren – teils wuchtig: Im Thorenberg (Littauerboden) betrug der Nein-Anteil 77 Prozent. Befürwortet wurde die Velostation vor allem in der Innenstadt, aber auch dort war die Zustimmung überraschend knapp. Nur in den Quartieren Neustadt und Obergrund gab es Ja-Mehrheiten von über 60 Prozent.

Ab Ende 2022 wird Bahnhofstrasse zur Baustelle

Mit dem Nein zur Velostation muss die Stadt ihre Pläne für die Bahnhofstrasse überarbeiten. Denn das unterirdische Veloparking war eines von zwei Teilprojekten der «Neuen Bahnhofstrasse», welches eine allgemeine Aufwertung zwischen Luzerner Theater und Hauptpost vorsieht. Die Sanierung der Strasse – sie kostet 8,45 Millionen Franken – wird trotzdem umgesetzt, jetzt einfach ohne Velostation. Vorgesehen ist eine Umgestaltung nach dem Vorbild des Nationalquais, mit Naturbelag und einer zweiten Kastanienallee.

Ohne Velostation, aber mit Naturbelag und mehr Bäumen: So soll die Bahnhofstrasse nach der Umgestaltung aussehen. Visualisierung: Stadt Luzern

Was sich hingegen kaum ändern wird, sind die Hunderten von parkierten Velos, die heute entlang der Reuss und vor der Hauptpost stehen. Sie hätten dank der Velostation im Untergrund verschwinden sollen, werden nun aber weiterhin auf der Bahnhofstrasse bleiben. Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) sagt zu den nächsten Schritten:

«Wir müssen die Pläne für die Neugestaltung der Bahnhofstrasse nun anpassen, ohne Velostation, ohne Rampe und mit den Überlegungen, wo die Veloparkierung angeordnet wird.»

Das sei aber keine grosse Sache. Die Bauarbeiten sollen Ende 2022 oder Anfang 2023 starten und rund ein Jahr dauern.

Borgula zeigte sich am Sonntag enttäuscht über das Resultat. «Wir haben heute schon ein Defizit an Veloabstellplätzen. Das verschärft sich jetzt noch – das macht mir Sorgen.» Er spricht damit den Bau des Durchgangsbahnhofs an, dem Hunderte von Veloabstellplätzen rund um den Bahnhof zum Opfer fallen werden: «Die Velostation hätte den Engpass während der Bauarbeiten zumindest entschärft.»

Gebührenpflicht für Veloplätze: War das der Grund für die Ablehnung?

Wie erklärt sich der Stadtrat das Resultat? Borgula nennt einerseits die hohen Kosten für die Velostation, welche im Abstimmungskampf stark im Fokus standen. «Doch Bauen im Zentrum und unter Betrieb ist nun einmal teuer», sagt Borgula. Auch die Kontroverse um die Kastanienbäume, die gefällt werden sollten, habe wohl mitgespielt. Im Vorfeld der Abstimmung zeigte sich zudem, dass auch Velofahrerinnen und Velofahrer dem Bauprojekt kritisch gegenüber standen. Viele störten sich womöglich daran, künftig unterirdisch parkieren zu müssen – und dafür auch noch zu bezahlen.

Borgula nennt die Gebührenpflicht ebenfalls als einen von mehreren möglichen Ablehnungsgründen. Tatsächlich war ursprünglich geplant, die unterirdischen Veloplätze gratis anzubieten. Die Bürgerlichen im Stadtparlament setzten dann eine Gebührenpflicht für einen Teil der Plätze durch. Ihr Argument: Es sei nur gerecht, wenn auch die Velofahrenden ihren Teil an die neue Infrastruktur leisten. Zudem könnte dies die Chance an der Urne erhöhen, so die Hoffnung. Doch das Kalkül der Bürgerlichen ging offensichtlich nicht auf.

Enttäuscht zeigten sich neben dem Stadtrat auch die übrigen Befürworter. Das Komitee «Ja zur Velostation» (Pro Velo, VCS, SP, Grüne) schreibt:

«Das Nein ist ein Rückschlag für die Veloförderung in der Stadt Luzern.»

Für die Grünen hinterlässt das Resultat einen «Scherbenhaufen für die real existierenden Probleme rund um den Bahnhof». Auch Mirjam Fries, Mitte-Fraktionschefin im Stadtparlament und Mitglied des zweiten Pro-Komitees (Mitte und GLP), bedauert, dass jetzt ein Teil des Gesamtkonzeptes für die Aufwertung der Bahnhofstrasse fehle:

«Mit dem Veloparking wäre viel Raum frei geworden für Fussgängerinnen und Fussgänger.»

Gescheitert sei das Projekt wohl hauptsächlich wegen der Kosten, vermutet Fries.

Neue Veloparkplätze dank Durchgangsbahnhof?

Nun müssten umgehend mögliche Alternativprojekte für die Veloparkierung im Raum Bahnhof gesucht werden, sagt Fries. Das sieht auch Lucas Zurkirchen, Co-Präsident der FDP Stadt Luzern, so. Die FDP hatte zur Velostation Nein gesagt. Nun biete sich die Chance auf ein besseres Projekt. Dieses sollte idealerweise in die Planungen für den Durchgangsbahnhof eingebunden werden. Das bedeute auch, die SBB ins Boot zu holen. Der Stadtrat hatte ein solches Vorgehen abgelehnt, weil er befürchtete, dass das neue Veloparking dann noch Jahre auf sich warten liesse. Zurkirchen ist sich dieser Gefahr bewusst. «Aber man kann ja auch auf Provisorien setzen.» Jedenfalls müsse man sicher nicht bis zur Fertigstellung des neuen Bahnhofs warten, um neue Veloparkplätze zu schaffen. Denn, so Zurkirchen: «Veloförderung ist auch für uns wichtig.»

So hätte die Velostation ausgesehen. Die Visualisierung zeigt die Rampe, die zum unterirdischen Parking führt. Das Projekt ist nun vom Tisch. Visualisierung: Stadt Luzern

Zu den Gewinnern gehört auch die SVP. Präsident Dieter Haller nennt als Hauptgrund für die Ablehnung die «horrenden Kosten für ein Bauprojekt mit wirkungslosem Nutzen». Denn: «Solange man oberirdisch parkieren darf, stellt wohl niemand freiwillig sein Velo im Untergrund ab.»