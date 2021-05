Bahnverkehr Verspätungen, Zugsausfälle und Umleitungen: SBB melden Störung beim Bahnhof Luzern Reisende von und nach Luzern mussten am Mittwochmittag mehr Zeit einplanen: Ein technisches Problem an der Bahnanlage führte zu Verkehrsproblemen.

(dvm) Rund um den Bahnhof Luzern war am Mittwochvormittag mit Problemen im Bahnverkehr zu rechnen, wie die SBB auf ihrer Website mitteilten. Grund sei ein technisches Problem an der Bahnanlage gewesen. In der Folge war kurzzeitig mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen zu rechnen.



Ein technisches Problem führte zu Störungen im Bahnverkehr von und nach Luzern. Screenshot: sbb.ch

Wie die SBB kurz später mitteilten, konnte die Störung im Bahnhof Luzern behoben werden. Dennoch sei mit Verspätungen zu rechnen.