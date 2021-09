Ballwil Gemeindehaus soll saniert werden

Blick auf die Gemeinde Ballwil.

Bild: Boris Bürgisser (30. Juli 2020)

Der Gemeinderat verfolgt für die Gemeindeverwaltung den bisherigen Standort Ambar weiter. Dies, nachdem eine Arbeitsgruppe die drei Standorte Ambar, Schlossmatte und Oberdorf evaluiert hatte. In der weiteren Planung geht es also nicht mehr um den Standort, sondern um das sanierungsbedürftige Gemeindehaus, teilt der Gemeinderat im Gemeindeheft «Kontakt» mit. Ein Planungsbüro wurde damit beauftragt, die nötigen Unterlagen für einen Planungskredit zu erarbeiten. Über diesen soll an der Gemeindeversammlung im kommenden Dezember abgestimmt werden, sodass im 2022 mit der konkreten Planung des Projektes begonnen werden kann.