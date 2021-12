Ballwil Unfall im Kreisel – eine Person verletzt Am Montagmittag kam es in Ballwil zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Eine Lenkerin musst mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Beim zweiten Lenker war der Drogenschnelltest positiv.

Der Sachschaden betrug insgesamt rund 9000 Franken. Bild: Luzernern Polizei

Am Montagmittag fuhr ein Autofahrer in Ballwil auf der Urswilstrasse in Richtung Kreisverkehrsplatz und wollte diesen in Richtung Dorfstrasse zu verlassen. Gleichzeitig fuhr eine Autofahrerin von der Luzernstrasse her in den Kreisel. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Autos. Die Fahrzeuglenkerin verletzte sich beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Ein Drogenschnelltest beim Autofahrer war positiv. Er musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Sein Führerausweis wurde zuhanden der Administrativbehörde abgenommen, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 9000 Franken. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (sok)