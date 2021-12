Video: Melissa Schumacher

Grosseinsatz Polizei bestätigt: Bancomat mitten im Bahnhof Luzern gesprengt – Täter auf der Flucht Am Dienstagmorgen war der Bahnhof Luzern gesperrt. Jetzt ist klar: Grund dafür war ein gesprengter Bancomat. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Nun hat es die Luzerner Polizei bestätigt: Am Bahnhof Luzern haben in der Nacht auf Dienstag unbekannte Täter einen Bancomaten gesprengt.

Bild: ZVG / Luzerner Polizei

Gemäss Polizeiangaben kam es unmittelbar vor der Flucht zu einem Handgemenge mit zwei Mitarbeitenden einer Sicherheitsfirma. Dabei wurde eine Person leicht an der Schulter verletzt. Die vier mutmasslichen Täter seien mit zwei Motorrädern geflohen, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Zum Delikt- und Schadensbetrag können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. Bei den mutmasslichen Tätern handelt es sich um vier unbekannte Männer, alle waren dunkel gekleidet und maskiert. Geflüchtet sind sie mit zwei dunklen Rollern in unbekannte Richtung.

Die Täter flüchteten auf Motorrädern. Bild: ZVG / Luzerner Polizei

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld vom Bahnhof gemacht?

Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen?

Wer hat Feststellungen bei der Flucht der unbekannten Täter mit den Motorrädern gemacht?

Wem sind im Vorfeld zwei dunkle Motorräder aufgefallen?

Bild: ZVG / Luzerner Polizei

Personen, die Hinweise zum Raubüberfall machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.

Im Einsatz standen nebst Einsatzkräften und Spezialisten der Luzerner Polizei auch Angehörige des Rettungsdienstes, der Feuerwehr Stadt Luzern, des Fedpol, des Forensischen Institutes Zürich sowie der Transportpolizei.

Bahnhof frühmorgens komplett gesperrt

Der Bahnhof Luzern musste aus Sicherheitsgründen vorübergehend komplett gesperrt werden, Züge fielen aus. Gemäss Polizei konnte die Sperrung um 06.40 Uhr grösstenteils aufgehoben werden. Am Vormittag sind noch die Gleise 14 und 15 gesperrt.

Sprengstoffspezialisten aufgeboten

Um 6 Uhr waren durch die Luzerner Polizei erste Informationen bekannt geworden. Demnach startete der Einsatz gegen 3 Uhr in der Nacht. Es seien verschiedene Einsatzkräfte vor Ort. Zunächst war unklar, ob es sich um Sprengstoff oder um Gas handelte, wie PilatusToday berichtete. Eine automatische Brandanlage habe in der Nacht einen Alarm ausgelöst, zusätzlich habe die Luzerner Polizei einen Hinweis der Transportpolizei erhalten, erklärte Christian Bertschi, Mediensprecher der Luzerner Polizei gegenüber PilatusToday. «Im Einsatz stehen Sprengstoffspezialisten von uns zusammen mit Kollegen des Forensischen Instituts Zürich, die abklären, um was für eine Substanz es sich handelt», informierte Bertschi am frühen Dienstagmorgen.

Christian Bertschi, Mediensprecher der Luzerner Polizei, zum laufenden Einsatz am Bahnhof Luzern. Video: PilatusToday

Bilder deuteten da bereits darauf hin, dass es zu einem Zwischenfall mit einem Bancomaten der Bank Cler in der Nähe eines Perrons gekommen war.

14 Bilder 14 Bilder Unbekannte machen sich an einem Bancomat im Bahnhof Luzern zu schaffen. Bild: Luzerner Polizei

Für die ausfallenden Züge wurden frühmorgens Ersatzbusse organisiert. Um 6.45 Uhr wurden die ersten Gleise wieder geöffnet. Die Sperrung des Bahnhofs wurde gegen 7 Uhr grösstenteils aufgehoben. Zu dieser Zeit waren noch Bereiche bei Gleis 14 und 15 gesperrt. Die SBB twittern kurz vor 8 Uhr, die Störung beim Bahnhof Luzern habe behoben werden können. Reisende müssten aber nach wie vor mit Verspätungen oder vereinzelten Zugausfällen rechnen:

Die Störung im Bahnhof Luzern konnte behoben werden.

Es ist noch mit Verspätungen und vereinzelten Zugausfällen zu rechnen.

Wir wünschen Ihnen einen guten Tag trotz diesen chaotischen Anfang.#railinfo — RailService SBB CFF FFS (@RailService) December 21, 2021

(red/spe)