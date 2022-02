Bankwesen Wegen Sparmassnahmen: Valiant schliesst fünf Filialen im Kanton Luzern Die Filialen in Buchrain, Büron, Reiden, Nebikon und Grosswangen werden geschlossen. In Triengen entsteht ausserdem eine Kundenzone mit Videoempfang und digitalen Dienstleistungen.

Im Kanton Luzern schliessen fünf Valiant-Banken. Bild: Nadia Schärli (Schüpfheim, 10. Februar 2021)

Wie die Bank am Freitag mitteilte, sind im Kanton Luzern insgesamt fünf Filialen von der Schliessung betroffen: Buchrain, Büron, Reiden, Nebikon und Grosswangen. Die Bank mit Holdingsitz in Luzern begründet die Schliessung dieser Filialen damit, dass sie geografisch nahe bei einer anderen Geschäftsstelle liegt. Die betroffenen Filialen sollen noch in diesem Jahr geschlossen werden. Die Standortgemeinden werden durch Valiant persönlich orientiert, schreibt die Bank. Die Kundinnen und Kunden dieser Geschäftsstellen würden ebenfalls direkt durch Valiant informiert.

Die Valiant Bank will ihre Rentabilität verbessern. Am Donnerstag gab die Bank bekannt, dass dafür bis Ende 2023 insgesamt 23 Filialen geschlossen werden. Aufgrund der rückläufigen Schaltertransaktionen habe Valiant in den letzten Jahren über 60 Bargeldschalter durch moderne Kundenzonen mit Videoempfang und digitalen Dienstleistungen ersetzt. Im Verlauf der kommenden zwei Jahren soll auch die Geschäftsstelle in Triengen auf diese Art umgebaut werden, heisst es in der Mitteilung. (pl)